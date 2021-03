Es espontáneo, auténtico y honesto.

Con estas palabras la actriz Giselle Blondet describe la dinámica que surge en el podcast ¡Ay mamá!, que modera junto con su hija Gabriella Pabón-Trucco cada martes desde finales de enero. El interés principal es compartir sus testimonios y opiniones sobre los retos de la maternidad y la vida en familia, y con ello servir de recurso a quien las escucha.

“Queremos un espacio donde las personas puedan escuchar opiniones distintas”, expresó la actriz y presentadora Giselle Blondet. “Gabby y yo no solamente somos madre e hija, somos dos generaciones diferentes y aunque tenemos unos valores y los principios iguales o similares, nuestra forma de ver la vida en muchos casos, por lo que nos ha tocado vivir, todo es diferente. Es como ese espacio para que las personas puedan entrar, escuchar, ver qué pueden tomar de ahí para la vida”, añadió la también madre de Andrea y Harold.

Como parte de la dinámica del espacio para Pitaya Entertainment, que suele durar cerca de media hora, ambas madres procuran evitar estar atadas a un libreto.

“Individualmente nos preparamos en el sentido de que, si vamos a hablar del sentimiento de culpa, por ejemplo, una cosa es lo que yo he vivido y otra cosa es lo que Gabby ha vivido. Busco también lo que dicen los profesionales, sobre cómo uno puede superar este sentimiento, ese tipo de cosas, para dejar siempre a las personas con una herramienta que vengan de una fuente, de un experto del tema”, explicó. “Pero no planificamos lo que vamos a decir. Nosotras elegimos el tema y ya. De ahí partimos”.

Gabriella manifestó cuánto la motiva su labor en el podcast, que también está disponible de manera gratuita a través de Apple, Spotify, Amazon Music y YouTube.

“La idea era crear una comunidad con otras madres, con mujeres que necesitan crear ese diálogo con otras personas o tal vez necesitan un sistema de apoyo que no encuentran con otras personas”, manifestó por videollamada, acompañada de la pequeña Sophia, quien nació en abril de 2019.

La interacción ha servido no solo para compartir consejos, sino también confesiones que en ocasiones tocan los cordones emocionales de las propias moderadoras.

“Es ese momento perfecto para nosotras poder comunicarnos de ciertos temas que yo sé y conozco de otras personas que están pasando por eso, y tal vez en este momento surge algo que nunca quise admitirle a ella o que tal vez yo supe, o que las otras personas están pasando por eso. Es bien orgánico”, agregó Gabriella.

Precisamente, entre las transmisiones más emotivas figuran la que Giselle Blondet habló de sus divorcios, o la que Gabby le confiesa lo duro de ser hija de una figura pública, que les provocó lágrimas.

“Todo tiene sus ventajas y desventajas”, dijo Gabriella sobre este último tema. “Pero muchas cosas fueron muy difíciles y se lo compartí de una manera muy vulnerable que no lo esperaba para nada. Simplemente yo sentía dentro del corazón que necesitaba compartir con mi mamá lo que realmente sentía”, dijo sobre la conversación, e hizo referencia a la realidad de estar expuesta aun cuando no se dedique a la vida artística.

“Lo más obvio son los comentarios negativos, especialmente en momentos bien grandes de mi vida, que uno los comparte para celebrar. Eso pasó no solamente ahora con cosas como mi boda y todo eso. Ha pasado toda mi vida, y es cómo uno se siente cuando ves que tus amistades comparten esas mismas cosas y no tienen que ver los comentarios negativos del público, diciendo cosas tan horribles de algo que se supone que sea tan agradable”, lamentó pensativa.

Por otro lado, la expresentadora del reality Nuestra belleza latina compartió que, si bien procura estar al tanto de la dinámica de crianza de su hija, respeta su estilo e incluso adquiere conocimiento nuevo.

“A mí no me gustaba para nada que mi mamá me dijera lo que yo tenía que hacer con mis hijos”, manifestó enfática la también empresaria. “Mami me criticaba porque decía que yo era como que muy débil en la crianza de mis hijos… Gabby, ¿yo era muy débil?”, aprovechó para indagar con su hija, quien le respondió con énfasis “para nada; ella era bien estricta conmigo”.

La artista prosiguió. “Mami me decía, ‘tú y la psicología esta no van a llegar a ningún lado’”, expuso Giselle. “Y ahora Gabriella básicamente me dice lo mismo. Ella me da una explicación completa de por qué no es apropiado”, comparó con relación a nuevas guías de crianza. “Hay otras cosas en las que no estoy de acuerdo, pero como todo en la vida, uno tiene que agarrar un poquito de la experiencia de los demás y hacer un balance con las cosas nuevas que va aprendiendo”.

Feliz a la espera de su nieto

La alegría se dibuja en el rostro de Giselle al hablar del embarazo de Andrea Iglesias, quien la convertirá en abuela de un varón.

“Estoy empezando a cumplir mi sueño de tener mi casa con muchos nietos corriendo por ahí. Me encantan las familias grandes y sobre todo ahora el hecho de que mi hija mayor está realizando su sueño de convertirse en mamá, para mí tiene un significado muy grande… A Andrea le costó trabajo tener su bebé”, dijo para de repente dar paso a las lágrimas.

“Está preciosa. Está bella, gracias a Dios”, afirmó luego de una pausa para continuar hablando. “Es un bebé saludable que viene en camino. Pero me imagino a todas esas madres que pasan ese trabajo para lograr quedar embarazadas, y ahora yo como mamá ver a mis hijos realizando sus sueños… Me dio un gran sentimiento cuando quedó embarazada porque ella estaba feliz. Me acuerdo que ella lo estaba intentando y no se le daba. Me llegó a decir ‘mami, soy tu hija mayor y yo lo único que quería era ser yo la primera que te hacía abuela, y dije ‘imagínate, tú me hiciste madre, eso ya es lo más grande, nadie puede competir con algo así’”, confesó, y compartió entre risas que aunque conoce el nombre, no tiene la aprobación para compartirlo aún.