Gloria Trevi. "El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí en España. Voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen". Ese fue el mensaje que publicó Gloria Trevi a través de redes sociales -sin mencionar a Rolling Stone- luego de que esa revista diera a conocer información sobre nuevas demandas por abuso sexual de menores en Estados Unidos. La cantante grabó así el video que publicó la tarde de este miércoles 4 de enero. En este, parece abordar la situación y mostrarse optimista con respecto a su situación. También habló de su más reciente gira con la que llegará al Auditorio Nacional, y de hecho menciona que está preparándose para absolutamente todo lo que viene. "Me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo, me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar por cualquier cosa", dijo GloriaTrevi. Según la revista Rolling Stone, la intérprete de "Pelo Suelto" se encuentra en problemas legales ahora en Estados Unidos, luego de que se presentaran dos nuevas denuncias relacionadas con el llamado Clan Trevi-Andrade. De acuerdo a la infomación publicada por el medio, dichas acusaciones fueron presentadas en la corte de Los Ángeles el último día del 2022 y proceden de dos mujeres que aseguran fueron víctimas de estos hechos cuando sólo tenían 15 y 13 años de edad.