Cuando se conversa con la cantautora mexicana Gloria Trevi, es usual su deseo por resaltar sus logros, los planes artísticos y cualquier otro tema que le provoque entusiasmo. Rebuscar el pasado que concierne a la etapa de escándalo que vivió con el productor Sergio Andrade, interfiere en mostrar esa proyección enérgica de su personalidad.

A poco más de dos décadas del pleito legal en el que se vio involucrada por los señalamientos de abusos y manipulaciones que Andrade cometía contra jovencitas menores que aspiraban a sobresalir en el medio artístico, la intérprete rememora cómo su falta de amor propio fue acentuándose mientras crecía.

“Yo cuando tenía 20 años, yo no me sentía bonita. Estaba con personas que no me hacían sentir bonita”, confesó la artista, quien en agosto tuvo una presentación especial en el certamen de Miss Universe Puerto Rico 2022. “Ahora tengo 54 y me siento bellísima”, manifestó con el dinamismo que la caracteriza. “Yo creo que lo voy a compartir más ampliamente en mi bioserie, que ya se está trabajando y si Dios quiere, el próximo año va a salir”, manifestó sobre el proyecto que trabaja la productora Carla Estrada. “Ahí se va a contar un poquito más en detalle todo lo que sucedió”, dijo. “Me siento muy halagada de que siendo una artista viva y vigente, se haga, se comparta y haya tanto interés por la historia de mi vida, que va a quedar en continuará porque no me pienso morir, si Dios quiere (ríe). Tengo muchísimos planes”.

La cantautora compartió cómo en su niñez comenzó la creencia de no cumplir con el ideal de belleza que conocía.

“Yo crecí con el síndrome del patito feo. En la escuela por ‘x’o ‘y’ razón era la niña chubby (rellenita)”, lamentó sobre sus grados escolares. “Venía de colegios de monjas. Cuando entro a la escuela mixta por razones de falta de dinero en la familia, me sentía muy asustada con el contacto de chicos, de varones. Entonces, de repente, por todas las enseñanzas de las monjas, como yo les pegaba, entonces ellos me bulleaban”, recordó la artista, quien en agosto inició su gira Isla Divina World Tour en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Luego, cuando crecía, y apenas empezaba a sentir que no estaba tan de peor ver, pues me topé con una persona que me despedazó toda la esta autoestima”, afirmó con decepción.

Cuándo dijiste ‘esta persona que me despedazó la autoesima’, ¿estás hablando de Sergio Andrade?

“Ay sí… pero para mí es como ‘Voldemort’… no me gusta decir su nombre para no darle poder”, manifestó al comparar haciendo referencia al personaje antagonista de la saga de Harry Potter.

“Ni si quiera me daba cuenta de lo famosa que era como Gloria Trevi. Creía que a todos los artistas les decían que eran famosos y que les iba muy bien… Mi autoestima estaba hecha pedazos. Pero creo que fue hasta cierto punto, en la historia de mi vida, algo que Diosito me dio para ser más empática con las personas, cosas que fui viviendo”.

Con su personalidad sensual e irreverente, en la década de los noventa la vocalista alcanzó la popularidad con éxitos como Pelo suelo, Con los ojos cerrados y Ángel de la guarda, entre tantos otros. Pero el panorama cambió cuando en 1998 la excorista Aline Hernández publicó el libro La Gloria por el infierno, en el que reveló patrones de abusos y humillaciones de parte de Andrade contra aspirantes a la fama en la música, así como la relación de la cantante con el productor. Un año después, autoridades en México denunciaron a ambos y a María Raquenel Portillo Jiménez, conocida como Mary Boquitas, bajo los cargos de violación y secuestro de menores.

A principios de los 2000, fueron detenidos en Brasil. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz permaneció en una cárcel hasta 2002, donde dio a luz a Ángel Gabriel. En ese año, pasó a México a un centro de readaptación social en el Estado de Chihuahua, hasta que en 2004 fue absuelta por un juez que determinó no causa contra los delitos señalados. El mismo fallo fue para Portillo Jiménez. Andrade quedó en libertad en 2007.

A pesar de los momentos difíciles, fue durante su tiempo detenida que comenzó a recuperar su autoestima.

“Fíjate que fue por ahí en los 30, que me vi en el espejo y como que empecé a recuperar a esa niña de 15 años que se había roto. La empecé a recuperar a los 30 y ahorita tengo 54″, reveló con un tono distante al de la chispa enérgica que la caracteriza. “Una compañera de ahí, cuando estaba yo privada de mi libertad, mi roommate, la vi a ella muy ilusionada. Se estaba casando inclusive ahí dentro de la cárcel, y platicando y todo la vi tan contenta, tan ilusionada, y de repente me miré yo en el espejo y dije ‘güey, yo también podría estar contenta, yo también podría estar ilusionada, yo también puedo’. No quería volverme a enamorar, pero dije ‘puedo tener aventuras’…, ya me veía como una femme fatal (ríe)”. Desde entonces, comenzó a ver un reflejo distinto de su imagen.

“Me vi en el espejo y vi que estaba de buen ver, y dije ‘el primer hombre que me llegue y que esté de buen ver, o sea, que esté de tres piedras, le voy a coquetear’”, recordó. “Entonces llegó de visita el que hoy es mi esposo (el abogado y empresario Armando Gómez)”, expresó sobre el padre de su hijo Miguel Armando. “Yo pensé que nada más iba a ser un revolcón, un acostón, como le dicen acá (Puerto Rico), y terminé en la catedral de Monterrey con vestido blanco, con dos niños guapísimos”.

Asegura que ese tiempo de inseguridad quedó atrás. “Me veo en el espejo y me gusto. Trato de cuidarme, de no tener tanta arruga, de cuidar la piel, de tomar mi colágeno y todo, pero me gusto, me quiero”.

Al indagar sobre la serie basada en su vida, y quién es la actriz que la representará, se limitó a decir que más adelante se revelarán detalles. “Eso ya lo tiene muy trabajado la productora, que es Carla Estrada, que es un genio, la verdad. Ha hecho telenovelas y series muy buenas, y yo sé que aquí en esta serie ella está poniendo todo su corazón y es superimpresionante. Pero no me corresponde a mí decir quién va a ser”.

Los apoya

El orgullo materno aflora al hablar de sus hijos y sus aspiraciones en el mundo artístico.

“Miguel está haciendo muchísima música, pero muchísima. Quiero que él también tenga la oportunidad de expresarse y va a tener mi apoyo y todo”, afirmó sobre el joven de 17 años.

“Ángel sigue en la música. No lo puedo criticar porque yo soy superperfeccionista. Entonces él está en un momento que me dice ‘mamá, una cosa fue salir con música a los 17 años, y gracias por ayudarme y por apoyarme porque tú sabías que esto me gusta’”, mencionó sobre el sencillo Si te encuentro sola, que lanzó en 2019. “‘Pero quiero sacar algo que quiero producirlo yo, quiero componerlo yo, quiero cantarlo yo’. Me dice ‘quiero hacerlo todo yo, porque con lo primero con lo que yo salga me va a marcar para toda la vida’”, añadió.

A su vez, ambos muestran interés en otras áreas profesionales. “Me agrada que se dediquen a lo que los haga felices, la verdad. A Ángel le gusta mucho todo lo que es la cuestión de finanzas, le llama la atención, le gusta el área política porque dice que quiere ayudar a que no haya hambre en el mundo. Y le gusta la física, muy raro, rarísimo que le guste la música y la física”, analizó. “Al otro le gustan mucho las leyes también. Entonces, que vayan haciendo todo. En esta época hay muchos cantantes que también tienen carreras”.