“No quiero regresar, lo que iba a darle al público puertorriqueño ya lo di, ahora que me recuerden como una artista feliz que quiso mucho a los niños”, manifestó la actriz y cantante Glorivee, quien inició su carrera artística en la década de 1960.

Su popularidad comenzó a florecer como la chica del club del clan del programa La Nueva Ola, que produjo para la televisión puertorriqueña Alfred D. Herger. Su talento y simpatía la convirtieron en una de las preferidas entre la juventud de la época.

En el 1978, se casó con el cantautor italiano, radicado en Puerto Rico, Tony Croatto, con quien procreó a su único hijo, el cantante Hermes Croatto. Años después se retiró.

PUBLICIDAD

“Perdí la audición y sufrí una aneurisma cerebral que tuvo sangrado. Eso unido a problemas familiares que se me presentaron me obligaron a retirarme. Hace cinco años me repitió otro derrame, pero gracias a Dios ahora estoy bien. ¡Soy un milagro de vida! Le recomiendo a todo aquel que esté pasando por esta situación de salud que tome terapias, son milagrosas, a mí me levantaron”, aseguró.

La vocalista, quien actualmente es ama de casa, hace ejercicios y se dedica a cuidar las plantas de su jardín, rememora su participación en el teatro infantil.

“Recuerdo con mucho cariño el trabajo que hice para los niños, me encantaba compartir con ellos, fue una experiencia maravillosa. El tiempo que estuve en el ambiente artístico fue muy lindo, pero ya terminó. Ahora hay gente nueva, con cosas nuevas, que hay que aplaudir”.

Junto a su único hijo Hermes, fruto de su relación con Tony Croatto.

Precisamente, en esta nueva cepa está su hijo Hermes, de quien manifiesta estar orgullosa. “Le deseo mucha suerte a Hermes Gabriel Croatto Viera porque lleva mi apellido, yo le puse su nombre. Está casado, tiene un hijo precioso y está muy feliz. Gracias al público por apoyarlo. Estoy muy orgullosa de él, y de que haya seguido los pasos de su padre. Me gustaría que compusiera más para él, porque le gusta mucho recordar a su papá en las canciones que compuso. Yo le auguro mucho éxito con sus propias canciones”, subrayó.

Glorivee recuerda a Tony Croatto, con quien estuvo casada 18 años.

“Tony ha sido el hombre que yo he amado... Recuerdo mucho que le gustaba comer verduras, ensaladas y, como buen italiano, las pastas. Junto a Tony grabé varios discos, uno de los más que atesoro es Tony Croatto y Glorivee interpretan canciones de José Hernández Colón. En esa producción canto el tema Esperanza, la canción más linda que haya cantado; la voz me salió del corazón’', recuerda con nostalgia.