La cantante y actriz Jennifer López asegura que atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal.

Tras su divorcio del actor Ben Affleck en 2024, la estrella reveló que está disfrutando su soltería y aprendiendo a priorizarse, una etapa que describe como su “era feliz”.

En un adelanto de una entrevista que se emitirá en el programa Nightline y que fue presentado en Good Morning America, la artista de 56 años explicó que por primera vez en décadas siente una libertad que antes no había experimentado.

“Creo que por primera vez en mi vida siento que soy libre, y se siente realmente bien”, afirmó la también actriz, quien reflexionó sobre cómo durante gran parte de su vida adulta estuvo en relaciones sentimentales.

Según relató, desde que tenía poco más de 20 años siempre había tenido pareja, por lo que ahora está descubriendo lo que significa enfocarse en sí misma. En esta nueva etapa, dijo, está aprendiendo a confiar más en sus decisiones y a dejar atrás la presión de tener que demostrar constantemente algo a los demás.

Durante la conversación con la periodista Juju Chang, Lopez contó que tras el final de su matrimonio decidió hacer una pausa importante en su carrera.

La artista canceló compromisos laborales y se tomó aproximadamente un año lejos de los escenarios para procesar lo ocurrido. Explicó que necesitaba tiempo para estar consigo misma, sin refugiarse en el trabajo ni en una nueva relación.

Aunque actualmente no está saliendo con nadie —algo que aseguró entre risas—, Lopez afirma sentirse acompañada por su familia y su carrera.

La cantante es madre de los gemelos Max y Emme, de 18 años, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony. Según explicó, ambos están próximos a graduarse de la escuela secundaria y preparándose para comenzar la universidad.

19 Fotos Los mellizos, fruto del matrimonio con Marc Anthony, crecieron frente a los ojos del mundo.

“Soy madre, artista, actriz y emprendedora. Estoy feliz, saludable y agradecida”, expresó.

Mientras disfruta de esta nueva etapa personal, Lopez también mantiene su actividad artística. Actualmente está enfocada en su residencia musical “Up All Night” en The Colosseum at Caesars Palace, en Las Vegas.

Para este espectáculo, la estrella decidió reinventar parte de su repertorio, incorporando una orquesta en vivo en el escenario, algo que nunca había hecho antes. Según explicó, varias de sus canciones fueron reimaginadas con nuevos arreglos para ofrecer una experiencia distinta al público.

Con nuevos proyectos en marcha y una renovada perspectiva personal, Lopez asegura que está disfrutando un momento de equilibrio entre su vida familiar, profesional y emocional.