Enamorada y rumbo al altar está la productora Grace Marie Herger. Y es que la vivaracha artista asegura haber encontradio en su prometido, el productor y director musical Julio Badillo al gran amor de su vida,

“Julio y yo somos dos guerreros que se encontraron y estamos próximos a unirnos en matrimonio, en enero de 2026”, adelantó Grace Marie en entrevista exclusiva con Primera Hora al ofrecer detalles de su relación amorosa con su futuro esposo.

¿Dónde y cómo conociste a Julio Badillo?

“Lo conocía de vista, a través de las redes sociales. Me aparecía con frecuencia y siempre me llamaba la atención su mirada, lo que transmitían sus ojos. Había algo en él que me intrigaba, pero no lo conocía personalmente”.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se encontraron por primera vez?

“Fue en un evento bien significativo para mí. El grupo Anexo 3 celebraba su aniversario en la Fundación Nacional para la Cultura Popular y estaban dedicando la noche a mi papá, Alfred D. Herger. Había una lluvia fuerte. Allí fue donde me encontré con Julio en persona por primera vez. No lo esperaba. Lo vi desempeñarse como músico, con una presencia seria, elegante, muy comprometida. Me impresionó mucho. Sentí algo diferente en ese momento, como si algo dentro de mí se activara”.

¿Cómo fue ese primer acercamiento entre ustedes?

“Me lo encontré en un pasillo y le pedí una foto. Todo fluyó naturalmente. Fue un gesto sencillo, pero significativo. Hicimos clic de inmediato. Desde entonces comenzamos a hablar por mensajes y poco a poco fuimos conociéndonos mejor”.

¿Cómo fue evolucionando la relación?

“Después de eso me invitó a un lugar donde tocaba. Yo casi nunca salgo, pero decidí ir. Esa noche fue muy especial. Cuando se paró frente a mí, sentí que me derrumbó todas las barreras. Me miró a los ojos y me sentí sin defensas, pero al mismo tiempo en paz; fue como si nuestras almas se reconocieran. A partir de ahí empezamos a salir y a conocernos profundamente”.

¿Qué descubriste en él que te hizo sentir que era la persona indicada?

“Conocí su mundo musical, su forma de ser, su grandeza humana. Es empático, justo, amable, generoso. Coopera con todo el mundo y da sin reservas. Conmigo ha sido un apoyo total. Me ha ayudado incluso con el cuidado de mi papá. Se lleva bien con mis hijas, con mis nietos. Todo se ha dado de manera natural y orgánica. Me di cuenta de que estábamos construyendo algo real”.

PUBLICIDAD

¿Cuándo decidieron formalizar su relación y casarse?

“Fue algo que se fue dando con el tiempo. No hubo presión, simplemente los dos lo sabíamos. Había una conexión real, una visión compartida. Así que tomamos la decisión de unir nuestras vidas en enero del 2026. Y desde que lo anunciamos, los amigos de Julio me han dicho cuánto lo notan más feliz. Lo que ellos quizás no saben es que yo también estoy feliz como nunca”.

¿Cómo descubriste el tipo de conexión que tienen, que los lleva a unir sus vidas?

“Julio es mi alma gemela. Si existen otras vidas, yo estoy segura de que ya nos habíamos encontrado en alguna. Tenemos muchas cosas en común, nos entendemos bien y cuando no, simplemente nos adaptamos el uno al otro. Estamos en una etapa de madurez, donde hay paciencia, visión y estabilidad. Tenemos una meta en común, y nada nos distrae de eso. Sabemos el valor de lo que estamos construyendo”.

¿Qué significa para ti esta etapa?

“Yo amo a Julio. Lo amo con certeza. Y sé que él me ama también, porque me lo dice todos los días, pero sobre todo porque lo demuestra. Puede que haya llegado esta etapa un poco más tarde en la vida, pero siento que Dios me premió con un gran compañero. Solo le pido a Dios que esta bendición siga, y que sobre todo que tengamos salud. Somos dos guerreros que se encontraron. Y cuando estamos juntos, sentimos como si nos conociéramos de toda la vida”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Julio Badillo destacó las cualidades que le atrajeron de Grace Marie.

“Admiro su personalidad y su honestidad. Grace es una mujer genuina, real. Todo lo que hace lo hace con entrega, de forma auténtica. Es una persona que actúa con transparencia y eso para mí es fundamental. También es exquisita en su trato con los demás: generosa, atenta, sensible. Tiene una calidad humana muy especial. Y no solo conmigo, sino con todo el que la rodea”.

¿Y en el plano familiar qué admiras de ella como madre, hija y abuela?

“Desde el primer día observé algo que me impresionó mucho: su dedicación a la familia. Grace está siempre presente para su papá, para sus hijas y para sus nietos. Es una mujer muy familiar, muy comprometida. Tiene una actitud de servicio natural, y eso hoy día no es común. Asume con altura y con seriedad sus roles de madre, hija, abuela y ahora, como compañera y futura esposa. Esa entrega y esa capacidad de amar sin medida la hacen admirable”.

¿Qué significa para ti este paso de formalizar la relación?

“Para mí, es una experiencia hermosa, porque más allá del acto de unirnos en matrimonio, nosotros ya hemos venido compartiendo nuestras vidas de manera plena y significativa. Esta etapa reafirma ese compromiso. Se siente bonito amar y sentirse amado, y Grace tiene todas las cualidades que uno podría desear en una pareja. Es un privilegio tenerla a mi lado”

¿Y cómo ha sido yu integración con la familia Herger?

“Desde el primer momento, el compartir ha sido muy humano y familiar. Alfred, además del respeto y cariño que todos le tenemos por su trayectoria, ha sido un gran complemento en esta experiencia. Tenerlo cerca es un privilegio adicional. Y entre las familias ha habido un cruce muy bonito. Ha sido una unión de respeto, cariño y valores en común”.