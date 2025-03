La productora y animadora de televisión Grace Marie Herger es la nueva voz femenina del programa radial “Siempre Alfred”, que produce y modera su padre, Alfred D. Herger, todos los sábados de 5:00 a 7:00 p.m., por Noti Uno 630AM.

Para Grace Marie esta transición a las ondas radiales es, “muy significativa porque representa un sueño cumplido. He trabajado en televisión, me he conectado con el público en vivo, pero me faltaba la radio y ahora tengo la oportunidad de experimentar este medio tan poderoso. Me he dado cuenta de que la radio no es una tarea fácil, tiene la misma responsabilidad que la televisión. Hay que cuidar cada palabra, hablar con respeto y transmitir el mensaje de la manera correcta”.

“Es un privilegio estar todos los sábados como colaboradora oficial junto a mi padre, a quien amo con todo mi corazón. Siempre he dicho que lo que se hereda no se hurta y doy fe de que el ADN tiene mucho que ver. No es solo el crecimiento ni la educación, es algo que llevo en la sangre”, añadió la vivaracha comunicadora.

"Siempre Alfred" va al aire los sábados a partir de las 5:00 p.m. ( Suministrada )

La artista, quien desde muy temprana edad ha estado relacionada a la televisión, donde participó en distintos programas producidos por su progenitor, aseguró que su incursión en el espacio radial, “me ha permitido entender cómo se hace radio. He aprendido que en la radio, al igual que en la televisión, uno debe desarrollar su propio estilo sin imitar a nadie. Este nuevo rol no solo me ha enseñado sobre el medio, sino que también me ha permitido crecer como persona manteniendo mi esencia y naturalidad”.

El programa ha resultado una grata sorpresa para la animadora, pues su audiencia es mucho más diversa de lo que imaginaba.

“No solo lo escuchan los ‘baby boomers’ y la ‘edad de oro’, sino también nuevas generaciones, como mi propia hija de 26 años, quien ha participado y aportado música de nuevos artistas. Esto demuestra que ‘Siempre Alfred’ es un reflejo fiel de quién es mi papá y del impacto que ha tenido en la música y la radio puertorriqueña”, abundó.

La pelirrubia ofreció detalles del mencionado programa.

“Tiene una duración de dos horas con una selección musical única, desde los ‘late 50′ hasta los ’80’s', siempre con el sello personal de mi papá. La gente lo sigue porque es un experto en la radio y pone la música que ama. Verlo en acción es impresionante”, expresó al resaltar además el legado artístico de su papá.

“Su legado es inmenso. Ha impactado la industria del entretenimiento en todas sus facetas, desde traer la música americana a Puerto Rico e influenciar a la juventud, hasta crear ídolos y trabajar en Hollywood. Su mentor para los programas de baile fue Dick Clark, y su visión siempre estuvo un paso adelante. Si tuviera que resumir su legado en dos palabras serían: conocimiento y valor. Es un tesoro cultural y personal que seguiré honrando”, aseguró.

“Su influencia en mi carrera ha sido invaluable. Desde joven he trabajado con él en los medios como coanimadora y a los 15 años tuve mi primera gran experiencia en televisión en ‘Balcón boricua’ y ‘Alfredo Especial’ por el Canal 7. En ese momento me enseñó a desenvolverme frente a las cámaras con ética y profesionalismo, lecciones que han sido clave en mi desarrollo”, subrayó.

Por su parte, Alfred le dio la bienvenida a su hija y resaltó su contribución al programa.

“Me siento bien contento porque ella aporta mucho, es muy creativa y me ayuda a escoger las canciones. Tenemos buena química”, aseguró.

El veterano radiodifusor celebró los más de 12 años de transmisión ininterrumpida de “Siempre Alfred”, así como el respaldo que ha recibido de los radioyentes.

“Me siento contento y satisfecho, porque veo que el programa es del agrado del público. Ellos son fieles y me siguen, por eso busco que la programación tenga buena calidad y familiaridad; que sea buena para la gente y la reconozcan, combinando siempre lo mejor de diferentes épocas en términos musicales”, puntualizó.