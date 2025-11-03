La productora y exanimadora de televisión, Grace Marie Herger, se unió al Primer Concilio de Mujeres Realtors y Corredoras de Bienes Raíces en Puerto Rico, capítulo fundador del movimiento Women’s Council of Realtors en la campaña Toys for Tots 2025, destinado a aportar felicidad a los niños del País.

“Estoy muy emocionada con esta alianza con la colaboración entre el Concilio, la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico (MBA) y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para la campaña Toys for Tots 2025, destinada a llevar alegría y esperanza a los niños necesitados de la Isla durante la temporada navideña”, manifestó Grace Marie, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a ser parte de esta noble causa.

“Invitamos al comercio privado, ciudadanos y escuelas a participar solicitando cajas oficiales de Toys for Tots o entregando juguetes sin empacar. Tanto el Concilio de Mujeres Realtors de Puerto Rico como la MBA pueden recibir los regalos, ya sea entregados directamente en sus oficinas o mediante recolección coordinada por sus equipos. Todos los juguetes se colocarán en las cajas y se entregarán posteriormente al Cuerpo de Marines”, dijo antes de añadir que “la campaña se llevará a cabo durante lo que queda de noviembre, buscando impactar positivamente a los niños y familias de toda la Isla”.

Grace Marie, quien es parte del Concilio y funge como vicepresidente fundadora, explicó como surguió este movimiento esperanzador.

“El Concilio de Mujeres Realtors Greater Puerto Rico, inspirado en el movimiento fundado en 1942 en los Estados Unidos, representa uno de los esfuerzos más influyentes de liderazgo femenino en la industria de bienes raíces. Este capítulo pionero en Puerto Rico marca un paso trascendental en la expansión de un modelo que ha transformado comunidades en todo Estados Unidos, con fuerte presencia en estados como Minnesota”, expuso.

“Esta colaboración con los Marines y la MBA no solo simboliza unión, sino acción. Juntos estamos creando un puente entre el liderazgo profesional y el servicio comunitario para beneficiar directamente a los niños de Puerto Rico”, abundó.

Toys for Tots, fundado en 1947 por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, es una de las iniciativas de caridad más reconocidas del país. Walt Disney fue una de las personas que ayudó cuando esta campaña comenzó y diseñó el icónico carrito, el famoso trencito de Toys for Tots que sigue siendo un símbolo de generosidad, solidaridad y esperanza.

Para coordinar la entrega de cajas o la recolección de juguetes, los interesados pueden comunicarse directamente con Grace Marie Herger al número telefónico (201) 394-2874, o con Ricardo J. Negrón, director Ejecutivo, Mortgage Bankers Association of Puerto Rico, al (787) 426-6060.