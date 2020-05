View this post on Instagram

5pm: #PICANDOALANTE 🚨 ¿¿Romance entre @guaynaa y Mónica Puig @monicaace93 ?? Este fin de semana ambos postearon fotos individuales posando con un caballo en un establo de la Florida. Lo que Mónica publicó en stories fue que visitó a una amiga boricua que entrena allí. Pero nunca Guaynaa ni Mónica postearon fotos juntos. Fíjense en el caballo, el abanico detrás, las sogas, todo. Es el mismo caballo, mismo lugar. ¿Pura casualidad que fueron al mismo lugar, el mismo día? 🤔 ¿O fue una visita como amigos? Ambos están solteros (que yo sepa). La más reciente pareja de ella fue el pelotero Derek Dietrich (ruptura que informé aquí #picandoalante). La de Guaynaa fue @jackyfontanez . Si es así, pues #ElAmorEsExtrañoYDescontrolado #QuisieraGritarDesdeLaMontañaMásAlta 😈 #Guaynaa #MonicaPuig