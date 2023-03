No todo fue miel sobre hojuelas para Guaynaa y Lele Pons los días previos a su boda, los cantantes revelaron que incluso se plantearon cancelar la boda un día antes el mágico enlace.

Los cantantes acudieron a una entrevista al programa “Hoy” de México donde además de contar detalles sobre sus primeros días de casados, recordaron cómo fueron los momentos previos al enlace matrimonial.

Con el perrito de Lele Pons perdido y Guaynaa enfermo por la comida, los novios estuvieron a punto de no darse el sí en al altar. Ambos explicaron que tuvieron algunos desacuerdos previos a la ceremonia.

“Fue un proceso atropellado y digo atropellado porque tenemos tres proyectos paralelos corriendo, estaba la boda, hay una serie por televisión que todavía no puedo hablar mucho, pero estaba el disco también, y había que tomar tantas cosas en consideración que a veces nos llamábamos y nos decíamos: mira, ya no aguanto más, quiero quitarme y olvidarme la boda, no me quiero casar”, relató el puertorriqueño Guaynaa.

Además afirmaron que sí estuvieron a punto de cancelar la boda varias veces, “por tanto trabajo, tanta carga, la lista empezó como 500/600 personas y luego nos dijeron son 300″.

“La noche antes yo me envenené con comida y la cena de ensayo estuve, perdonen la expresión, verdad, pero estuve así vomitándole todas las matas a mis suegros, consuegros, el perro se pierde”, agregó Guaynaa.

Guaynaa y Lele Pons se casaron el pasado 4 de marzo en una ceremonia que reunió a un sin número de personalidades, desde Paris Hilton, Chayanne y Sebastián Yatra, entre otros. La pareja compartió muchos de los detalles sobre su enlace desde sus redes sociales.

Durante la entrevista también contaron sobre su nuevo tema “Abajito”, que comparten ya como matrimonio.