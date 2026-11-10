¡La familia crece! El periodista y ancla de NotiCentro (Wapa TV), Guillermo José Torres, hijo, se convirtió en padre por segunda ocasión tras el nacimiento de su bebé ayer, lunes 9 de noviembre.

El pequeño, que lleva por nombre Guillermo José Torres Colón, es el segundo hijo del comunicador junto a su esposa, la licenciada Tanishka Colón.

La pareja había anunciado en mayo pasado, durante la celebración del Día de las Madres, que esperaba su segundo hijo. En aquella ocasión, Torres compartió varias fotografías familiares en sus redes sociales para dar a conocer la noticia.

El matrimonio dio la bienvenida a su primera hija, Elena Isabel Torres Colón, en diciembre de 2022.