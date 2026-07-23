La diseñadora de escenografía Mary Kate Golding, reconocida por su trabajo en producciones como The Marvelous Mrs. Maisel y Goosebumps, fue hallada muerta en el sótano de su residencia en Astoria, Queens, en un caso que las autoridades investigan como un posible asesinato-suicidio.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), agentes respondieron poco después de la medianoche del martes 21 de julio a una llamada de emergencia y encontraron a la mujer, de 34 años, con una herida de arma blanca en la espalda. Los paramédicos la declararon muerta en el lugar, publicó People en Español.

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Horas más tarde, alrededor de las 6:39 a.m., la Policía atendió otra llamada al 911 que alertaba sobre una persona inconsciente en las inmediaciones de Astoria Park South y Shore Boulevard.

Al llegar, los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de entre 30 y 35 años dentro del parque.

Según una fuente policial citada por la revista People, el fallecido fue identificado como Joseph Azzaretto, esposo de Golding. La misma fuente indicó que los investigadores manejan la hipótesis de un posible asesinato seguido de suicidio, aunque el caso continúa bajo investigación y las autoridades no han informado un motivo.

Golding desarrolló una destacada carrera en la industria del entretenimiento como directora de escenografía y diseñadora de producción. Participó en reconocidas producciones como The Marvelous Mrs. Maisel, Marry Me, The Big Sick, Meet Cute y Goosebumps.

Según su perfil profesional, se graduó de la Universidad de Nueva York en 2015 y desde entonces trabajó en diversos proyectos para cine y televisión que le ganaron reconocimiento en la industria.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon ambas muertes.