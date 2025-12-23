El reconocido creador de contenido en YouTube Adam the Woo falleció a los 51 años, según informó TMZ.

David Adam Williams, su nombre real, fue encontrado sin vida el pasado lunes en su residencia, ubicada en Celebration, Florida.

Según las autoridades, los agentes acudieron al hogar alrededor de las 12:24 p.m. para un chequeo de bienestar, pero no lograron contactar al youtuber. Más tarde, a eso de las 2:53 p.m., regresaron tras recibir un reporte de muerte sin atender.

Se informó que un amigo de Williams utilizó una escalera para mirar por una ventana de la residencia y lo encontró recostado en la cama, sin responder. Las autoridades entraron a la vivienda y confirmaron su fallecimiento.

La causa de su muerte se determinará tras la correspondiente autopsia.

Adam the Woo se hizo famoso por su canal de YouTube, TheDailyWoo, donde documentaba viajes, parques temáticos y atracciones, entre otros contenidos. Acumulaba 747,000 suscriptores y más de 325 millones de reproducciones en la plataforma.