Venecia. Harry Styles llegó este lunes al Lido de Venecia entre los gritos de los cientos de seguidores que le esperaban en el embarcadero, mientras a apenas cien metros otros tantos aguardan desde primera hora de la mañana para verle desfilar esta noche en la alfombra roja.

Styles fue el protagonista de la rueda de prensa del filme “Don’t Worry Darling”, ante la ausencia de su compañera de reparto, Florence Pugh, que está rodando “Dune” y solo pasará por la alfombra roja esta noche.

La actriz y directora del filme, Olivia Wilde, quiso dejar claro que la ausencia de Pugh se debe exclusivamente a que está rodando la segunda parte de “Dune”, a las órdenes de Denis Villeneuve, a quien agradeció que la haya dejado libre para la proyección de gala de esta noche.

Y también se refirió a “los cotilleos interminables” que corren por Internet -sobre la supuesta mala relación de Pugh con Wilde y su actual pareja, Styles-.

“Internet se alimenta a sí misma y no siento la necesidad de contribuir más”, se limitó a agregar la realizadora que calificó a Pugh de “una fuerza”. “No puedo expresar cómo estoy de honrada por haberla tenido en el filme”, señaló.

Por su parte, Styles, que se mostró reservado y sentado en el extremo contrario de la directora en el estrado -los protagonistas siempre se sientan al lado del realizador del filme-, habló igualmente sobre el problema de las redes sociales.

“Lo más importante en la vida es tener una verdadera comunidad, estar rodeados de familia y amigos”, más que estar pendiente de las redes sociales.

Aunque el mundo de hoy y de las redes “también tiene cosas positivas”, hay que tener claro que “puedes tener un camino si te rodeas de la gente adecuado y uno muy diferente si no”.

El cantante, con una americana de rayas y un foulard al cuello, habló de sus dos áreas de interés, la música y la interpretación, que “son opuestas en muchos sentidos”.

“Hacer música es algo muy personal y hay aspectos de la actuación en los que te basas en la experiencia, pero en su mayor parte pretendes interpretar a otra persona. Eso es lo que me parece más divertido. Lo que me gusta de la actuación es que siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo”.

Fue su última frase antes de acabar la rueda de prensa y volver a darse un baño de multitudes a su salida del Palazzo del Casinò del Lido, adonde regresará esta noche para desfilar por una de las alfombras rojas más esperadas de esta 79 edición.