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Washington, 13 dic (EFEUSA).- La actriz estadounidense Hayden Panettiere se convirtió esta semana por primera vez en madre al dar a luz a una niña, informó hoy la revista People.

Panettiere, de 26 años y prometida del boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, trajo el pasado martes al mundo a la pequeña, confirmó el representante de la intérprete.

La niña, que se llama Kaya Klitschko, pesa unos 3.5 kilos y mide algo más de medio metro, precisaron las mismas fuentes.

“Estamos muy contentos y locamente enamorados”, afirmaron los nuevos padres en declaraciones a la revista.

El pasado noviembre, la actriz ya se mostró muy feliz de que su primer hijo fuera una niña: “Estoy -señaló entonces- emocionada por tener primero a una niña, porque siento que sé mucho sobre la crianza de una mujer fuerte”.

Hayden Panettiere, famosa por haber participado en películas como “Scream 4” o series televisivas como “Nashville”, anunció el pasado octubre su compromiso con el boxeador ucraniano, de 38 años.