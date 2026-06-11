“Es tiempo de volver a casa. 🇵🇷❤️“

Así se expresó el presentador Héctor Marcano, quien anunció su regreso a Puerto Rico con un retrato desde el Jardín de La Fortaleza.

Tras más de una década de mudarse al estado de Florida, el conocido animador y productor televisivo apareció junto a su esposa, la licenciada Wanda Hernández, asegurando que la mudanza a su tierra natal se debió a una serie de eventos que suscitaron “hace cerca de un año”.

“Alguien nos hizo una pregunta sencilla: “¿Cuándo regresan?”, escribe el puertorriqueño, destacando que regresar a la Isla no estaba “ni en nuestros planes más remotos”, pero que la vida tuvo “una manera curiosa” de cambiarlos.

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“Nuevas ideas comenzaron a dar fruto, surgieron proyectos que nos entusiasman y, aunque muchos apostarían por la comodidad de nuestra vida en Florida, sentimos que este es el momento de aportar, servir y contribuir en lo que podamos, tanto de manera individual como en familia”, apuntaló.

El ponceño manifestó que Puerto Rico ha sido un país que “le dio mucho”, tras ser líder por muchos años en la tevisión nacional en programas de entretenimiento y variedades como “Marcano… el show”, “Vale Más”, “El Super Show” y “Qué Suerte”, y “Qué Noche con Héctor Marcano”

“Aquí aprendimos, crecimos, soñamos y construimos gran parte de nuestra historia. Hoy sentimos el deseo de devolver un poco de todo eso”, expresó el presentador, quien citó un verso del tema “Yo habito una tierra luz”, del cantautor italiano-puertorriqueño Tony Croatto.

“Yo soy tuyo, Puerto Rico, pa’ lo que quieras mandar”, resaltó el boricua. “Y por eso, con ilusión, gratitud y esperanza, creemos que ha llegado el momento”. destacó.

Hasta el momento, Marcano no confirmó su regreso a la pantalla chica.