La modelo y presentadora Heidi Klum sorprendió a su hijo mayor, Henry Samuel, con un Ferrari F430 rojo por su cumpleaños número 21, cumpliendo una promesa que había quedado pendiente durante siete años tras una apuesta de Mario Kart.

Klum, de 53 años, compartió en Instagram el momento en que Henry descubrió el automóvil. En el video, el joven aparece junto a su padrastro, Tom Kaulitz, mientras Klum graba su reacción.

El origen del costoso regalo quedó registrado en un antiguo video compartido posteriormente por Klum. Cuando era adolescente, Henry explicó que había hecho una apuesta con Kaulitz mientras jugaban Mario Kart.

“Si gano, Tom tendrá que regalarme un Ferrari cuando cumpla 21 años”, dijo entonces.

Siete años después, Kaulitz cumplió su palabra. El músico explicó que compró el vehículo “el año pasado” y lo mantuvo escondido en el garaje para entregárselo cuando Henry alcanzara la edad acordada.

Henry es el mayor de los cuatro hijos de Klum, quien también es madre de Leni, Johan y Lou, fruto de su matrimonio con el cantante Seal.