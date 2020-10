Luego de que Julián Gil perdiera la la patria potestad de Matías, las reacciones en contra de la madre del pequeño, Marjorie de Sousa, han llenado las redes sociales.

“Ganaste la patria potestad y ganaste nuestro desprecio”, le dicen a la actriz los seguidores del argentino, quien ha contado con el apoyo de su hermana Patricia en este difícil proceso que después de tres años, concluye con que Gil pierde todos los derechos sobre su hijo, pero sigue obligado a dar manutención.

Ante este panorama desfavorecedor para Gil, su hermana Patricia explotó en contra de su excuñada, pues asegura que dejó sin padre a Matías gracias a su descaro y sus "mentiras.

A través de su cuenta de Instagram, Patricia responde a lo que Marjorie de Sousa dijo en una entrevistada con el programa Despierta América, donde no explica claramente que le quitó la patria potestad a Julián Gil.

La hermana del actor tacha de mentirosa y cobarde a la venezolana, y le recuerda que hace tres años aseguró que nunca haría nada para alejar a su hijo de su padre.

“No ella NO puede contestar sus mentiras. Te advertí que cada vez que mientas sabrás de mi, eres tan descarada que hiciste levantar la parte del programa @despiertaamerica donde te preguntaron el detonante de quitarle la patria potestad a mi hermano dejando huérfano de un padre vivo a TU HIJO, evadiste y dijiste NO HAY NADA CONCRETO, eres tan cobarde que no tienes cara ni argumentos para justificar tan macabro plan...SENTENCIA DEFINITIVA SE LLAMA, PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD conseguida en base a todas las mentiras que has dicho en el proceso, porque no le dices a Karla que te hizo una entrevista con el alma en el principio y en ella entre teatro de llanto dijiste, JAMÁS HARÍA NADA PARA SEPARAR UN HIJO DE SU PADRE, estás enferma mujer, busca ayuda, podrás llenar paredes de reconocimientos, ganados, comprados, hechos por ti misma...da igual, hacerle cumpleaños de opulencia, pero lo has convertido en un huérfano de padre vivo, crecerá con un gran vacío por tu maldad, tu enfermedad tu odio, a nadie le importa tu narcisismo y tus 20 años de carrera, nos importa hoy y en el futuro todo lo que hagas con Matías, tendrás tarea...y Matías crecerá...descarada!. P.D Tengo grabada la entrevista que hiciste borrar hoy y los lindos comentarios ( detallitos para #elverdaderodiariodematiasgil)”.

En 2018, Marjorie dijo al programa Despierta América que “Jamás en la vida haría que un hijo se aleje de un papá, porque yo lo he vivido, lo vivo actualmente y todavía me afecta”, aseguró entonces.

También recalcó que no usaría a un hijo para hacerse publicidad, sin embargo, ante los ojos de muchos cibernautas, esto es lo que ha hecho desde hace tres años, cuando se dio la separación entre ella y Julián.

“Jamás en mi vida usaría a un hijo como arma para hacerme publicidad, no lo necesito”, declaró en 2018.

Julián Gil, que se encuentra de viaje en Turquía con su novia Valeria Marín, se dio el tiempo de postear, a través de un estado de Instagram, lo que piensa ante la pérdida de la patria potestad de Matías.