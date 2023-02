Jansen Panettiere, el hermano menor de la actriz Hayden Panettiere, falleció a los 28 años, de acuerdo a lo comunicado por medios internacionales. El deceso del joven sucedió el fin de semana, sin embargo, todavía no hay información oficial que hable de las causas de su muerte, aunque hay fuentes que revelan que se descarta la posibilidad de haberse tratado de un crimen.

TMZ fue uno de los primeros sitios de noticia en dar a conocer el trascendido, luego de publicar que fue a través de una fuente cercana a los Panettiere que se enteró de la partida de Jansen pues, el domingo pasado, fuentes policiales de la ciudad de Nueva York recibieron una llamada a las 4:00 p.m. aproximadamente en la que se reportó el deceso.

Hayden Panettiere's brother Jansen Panettiere has died at 28. https://t.co/pn4l1JVFXz — TMZ (@TMZ) February 21, 2023

Pese a que Jansen Panettiere nunca obtuvo el mismo reconocimiento de Hayden, cinco años mayor que él, también incursionó en el mundo de la actuación desde que era muy joven, pues a sus seis años, en el año 2000, debutó en la serie infantil de Disney Chanel Even Stevens.

Luego de participar en esta producción, Jasen se integró al reparte de múltiples proyectos televisivos como, dirigidas a la audiencia infantil, como Blue’s Clues (2000), Robots (2005), Ice Age: The Meltdown (2006), Truman X (2006) y The X’s (2006).

Además, compartió reparto con su hermana en algunas cintas como Tiger Cruise (2004) y Racing Stripes (2005).

En 2008 fue reconocido por su trabajo como actor con el Premio Artista Joven, gracias a su interpretación en la película The Last Day Of Summer (2007), en la que da vida a un adolescente atrapado en el tiempo que debe vencer su miedo a pararse frente al público con la creación de una banda de rock de la cual es miembro.

En la actualidad, se dedicaba a ser artista gráfico, pues en sus redes compartía todas sus obras que, además, plasmaba en diferentes productos de colección como jerseys, bolsos y calzado.

Hasta el momento, la actriz de 33 años no se ha pronunciado con respecto a la muerte de Jansen. Su última publicación en redes sociales fue hace cinco días, cuando compartió el afiche de la más reciente entrega de Scream, cinta en la que aparece.

Hace poco más de un año, Hayden compartió una foto a lado de Jansen, en la que ambos estaban por emprender un día de compras en un supermercado de Tahiti.

Esta fotografía ya está repleta de mensajes de condolencia dedicados a la actriz, en donde sus fans y seres cercanos lamentan la partida de su hermanito.