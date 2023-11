A una década de la trágica muerte del actor Paul Walker, su hermano menor, Cody Walker, compartió varias anécdotas sobre la simpleza del famoso artista durante el set de grabación.

La estrella de Fast & Furious, cuyo personaje de “Brian O’Conner” capturó a fanáticos de todo el mundo como, estaba terminando la séptima película de la franquicia en el momento del accidente automovilístico que causó su muerte el 30 de noviembre de 2013 en Santa Clarida, California, a sus 40 años.

“Paul no se dio cuenta del impacto que tuvo en quienes lo rodeaban”, dijo Cody Walker a la revista People, en la edición de esta semana.

Cody y su hermano Caleb reemplazarían a Paul durante el resto de la producción de Fast 7 y, finalmente, el rostro de la estrella se superpuso digitalmente a sus cuerpos. Cody añadió que tuvieron que usar duplicados del tatuaje del nombre de la hija del actor, Meadow, que Paul llevaba en su muñeca.

En el set, los hermanos se toparon con historias sobre la naturaleza accesible de su hermano. “El técnico de sonido, el de utilería, un asistente personal, todos en el transcurso de estos meses querían compartir una historia sobre Paul”, dijo Cody, de 35 años, en entrevista con la revista de farándula. “‘Amigo, tu hermano, en lugar de comer en su remolque, hacía fila con el resto de nosotros’. ‘Se sentó conmigo en la acera de allí y almorzamos una vez’. ‘Tu hermano es el tipo más agradable del mundo’”, compartió a la revista de farándula.

Las anécdotas demostraron la gracia que Paul aportaba a sus interacciones diarias, sin importar si era “con el ayudante de camarero o alguna otra persona famosa”, dijo. “Trataba a todos por igual. Realmente significó mucho escuchar estas diferentes historias de esas personas que nunca había conocido, hablar sobre estos maravillosos recuerdos que crearon con Paul”.

Uno de los aspectos que sobresalía de Paul Walker era su interés filantrópico. Cody continúa con ese legado, organizando eventos automovilísticos en vivo llamados FuelFest, que donan una parte de las ganancias a la organización sin fines de lucro de ayuda en casos de desastre de Paul, Reach Out Worldwide. FuelFest llega a la ciudad Scottsdale, en Arizona, el próximo 9 de diciembre.

A diez años después de la muerte de Paul Walker, Cody reveló lo que le gustaría poder decirle a su hermano hoy:

“Es increíble que hayan pasado casi 10 años, porque no lo parece. Ojalá pudiera decirte cuánto te extrañamos y cuánto impacto tuviste en las vidas no solo de los miembros de tu familia, sino también de personas de todo el mundo.

Este año llamamos a mi tercer hijo Paul Barrett Walker. Simplemente lo abrazamos, lo miramos y pensamos en ello. Sentí que era correcto honrarte a ti y al apellido de la familia.

Quiero que sepas que Meadow ha crecido hasta convertirse en una joven hermosa que tomó la antorcha y ha hecho un trabajo maravilloso al crear su fundación para preservar nuestros océanos en tu honor. Ella está siguiendo una carrera (en el modelaje) que es extremadamente difícil, pero está encontrando su propio camino. Estarías muy orgulloso de ella. Estabas tan orgulloso de ella.

No te diste cuenta del impacto que causaste. Me encuentro con fanáticos de todo el mundo que organizan eventos automovilísticos en vivo llamados FuelFest, y completos desconocidos me han dicho: ‘Estaba en un lugar muy oscuro. Gracias a esas películas y al amor de tu hermano por los autos y la persona que era, me dio un propósito en mi vida’. Tu legado continúa y la organización que creaste, Reach Out WorldWide, todavía ayuda a personas de todo el mundo.

Siempre dirías: ‘Sé bueno’. Solo significaba ser una persona decente. No te importaba si alguien era el portero (de un hotel), un gran CEO (director ejecutivo) u otra persona famosa. Trataste a todos por igual”.

Su hija comparte emotivo video

Por su parte Meadow Walker, quien tenía 15 años cuando falleció su padre, compartió en las redes sociales un video de un momento especial junto a su padre. “10 años sin ti…te amo por siempre”, es el mensaje que acompaña el clip visual.