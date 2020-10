View this post on Instagram

Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y oraciones que he recibido durante estos pasados dias. Uno jamás piensa que una tragedia llegaría a la familia de uno. Mi corazón recuerda a mi papá como un hombre alegre y divertido y eso es lo que me llevó de el. A pesar de que por la distancia no pude compartir con el en estos momentos tan dificiles mis pensamientos y mi corazón siempre estarán con el. Le agradezco infinitamente el haberme dado la vida y espero que papá Dios lo reciba en sus brazos y que en cielo siga llevando la alegría que siempre lo caracterizó. Estoy tranquila y en paz. Acepto la voluntad de Dios y sé que estarás en un mejor lugar. Seguiré llevando tu legado como tu hija y espero hacer un buen trabajo! Te amo papijoe! Descansa en paz que yo estoy bien, Tu hija, Ely