La emoción las envuelve en cada detalle que comparten sobre la boda. Para Bebé Maldonado se trata de un día que apuesta a ser inolvidable. Para su hija, Andrea Mya González, también.

La felicidad de involucrar a su retoño en la planificación de uno de los momentos más especiales de su vida es una experiencia que la presentadora radial se disfruta a plenitud. La también talento del programa “La manada” (Zeta 93 FM) se comprometió con “Lalo”, su compañero de hace 16 años, en 2023, y desde entonces han abrazado la complicidad de preparar con la mayor ilusión todo lo concerniente al enlace nupcial que se llevará a cabo este año.

“Andrea y yo nos hemos acompañado en todas nuestras metas. Sus ojos han visto cómo se trabaja para llegar a ellas”, expresó con gran ilusión Bebé Maldonado sobre la dinámica que fluye entre ambas.

“Vamos para casi dos años planificando mi boda y nos ha fascinado el proceso. Hemos reído y también llorado juntas, algo que recordaremos por el resto de nuestras vidas”, agregó durante el encuentro con Primera Hora en D’Royal Bride para seleccionar el vestido de Andrea, quien será su dama de honor junto a su sobrina Carolyne Ortiz Maldonado. “Ella es mi bebé mayor, y la apodamos Lolyn”.

Su hija compartió la misma impresión sobre el proceso de trabajar juntas para esta fecha memorable. Incluso, bromeó respecto a cuánto su mamá cuenta con ella para muchas decisiones.

“Yo me he disfrutado todo con ella”, aseveró con una amplia sonrisa. “Ella a veces me llama, ‘mira, ¿te gusta esto para la boda?’, ‘mira ¿y esto?’, y yo, ‘mami, si a ti te gusta hazlo’. Eso es bien importante”, afirmó mientras la animadora reía. “Siempre me pide la opinión en todo, hasta lo más mínimo”.

Solo hay un aspecto en el que Bebé no le ha consultado su parecer. “He estado en todo, menos… No he visto el traje de boda”, confesó sobre el atuendo que su mamá prefirió mantener en secreto hasta el día del enlace. “Es en lo único que no he estado. Pero yo he estado hasta donde vamos a poner las sillas, qué tipo de silla, el bizcocho...”.

Bebé Maldonado aclaró que su hija quería acompañarla a la selección del vestido de boda, propuesta que declinó. Pero le propuso ser la primera en verla lista antes de salir a casarse. “Ella es la única persona que me va a ver antes de llegar a la boda. Negociamos esa parte”.

La tarea de planificar no ha sido compleja, pues revelaron que son bastante afines en gustos. Andrea manifestó que de momento, uno de los asuntos pendientes es el de actualizar la lista de invitados. Si bien habrá cambios, la animadora aclaró cuán importante es la presencia de un grupo en particular.

“Andrea tiene amistades que yo quiero que estén en mi boda”, dijo Eneida Maldonado. “Amiguitos que siempre la ayudaron en la escuela con sus operaciones, con su muleta, con su yeso, con la silla de ruedas. Esos nenes tienen que estar”.

La presentadora hizo referencia a la serie de cirugías a las que ha sido sometida la joven de 22 años con el paso del tiempo como resultado de nacer con una pierna más larga (izquierda) que la otra.

Por otro lado, su hija también confesó su alegría ante la expectativa de ver a su madre desfilar hacia el altar. Rememoró cuando la llamó desde Londres para hablarle de la propuesta matrimonial.

“Yo estaba bien emocionada y muy feliz porque ella se lo merecía. Es algo que ella siempre había soñado, realizar su boda”, expresó respecto a la noticia que la tomó por sorpresa. “Él lo tenía calladito. Yo no sabía nada”, expuso con énfasis, y habló sobre la conexión con su padrastro. “Nos llevamos superbién y estoy bien feliz de que ellos puedan oficializar eso y que los dos tengan por delante una vida completa y que lleguen a viejitos”.

Al escucharla expresarse, el orgullo se refleja en la también animadora de “La bóveda de TeleOnce”.

“Andrea ha sido una niña espectacular. Ya es una mujer. Yo me viví todas las etapas de Andrea. Yo no tengo ni una esquina vacía; he corrido todas las bases”, expuso complacida, y destacó el valor de la comunicación para su éxito. “Aquí yo le hablo claro y ella lo entiende y el mensaje llega directo. Siempre le he dicho, ‘la única persona que te puede sacar de un lío al momento soy yo’”, prosiguió. “Tiene que haber una figura que ella pueda recurrir en cualquier momento, en felicidad, en tristeza, en emergencia, en preocupación, y yo lo soy”.

Una dama deslumbrante

La alegría era evidente mientras caminaban entre los pasillos de D’Royal Bride para escoger el vestido de dama de honor. La presentadora se inclinó por la gama de los azules. Andrea le comentaba su interés en lucir un peinado con el cabello recogido para ese día especial.

Con transparencias, corsé, escotes profundos. También, con incrustaciones en pedrería o abertura en uno de los lados de la pierna… Varios diseños la conquistaron.

“¡Los quiero todos!”, confesó al decidir probarse varios trajes.

Cada vez que salía del probador, la opinión de mamá era requerida de inmediato. “¡Me encanta! Te ves preciosa”, le decía una y otra vez, mientras intercambiaban impresiones sobre cuál de los atuendos iba ganando preferencia.

“Quería que estuviera cómoda con su vestido, pero a la misma vez que fuese ella quien lo escogiera tomando en cuenta la carta de colores. Fue fácil y divertido para ambas”, celebró Bebé Maldonado. “Amé ese momento con ella”.