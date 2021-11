Gustavo Briones, sobrino y asistente de Carmen Salinas, negó que los médicos hayan diagnosticado que la actriz ya no regresará del coma en el que está desde hace dos días.

“Lo único que nos han dicho es que hay que esperar”, dijo Briones ayer por la noche al salir del hospital.

La hija de Salinas, María Eugenia Plascencia también negó la versión de que su madre tenga un daño irreversible. “Checaron los estudios y están haciendo todo lo posible con medicinas y con un montón de cosas”.

Horas antes, la propia María Eugenia contó que trata de hablar con su madre y ve cómo reacciona moviendo los pies, comenta que le harán más estudios médicos para determinar su estado de salud.

PUBLICIDAD

“Sigue en el mismo estado delicado y qué les puedo decir, yo me puse a hablarle porque sé que me escucha y no sé si eran reacciones o me las imaginé, pero movía sus piecitos y le dije en su oído que la queremos tanto la familia, como sus compañeros.

Lee también: Intentan hackear WhatsApp de Carmen Salinas para pedir dinero por su salud

“También le dije que todos estábamos pidiendo por ella y que le echara ganas, porque todo México y en todos lados están rezando por ella, diciéndole: ‘Mamita te queremos, te amamos, por favor échale ganas’...”, comentó María Eugenia.

Después de que la actriz entrara en un estado de coma debido a un derrame cerebral, la familia buscó una segunda opinión médica, la cual coincidió con el diagnóstico inicial, así lo indico su sobrino y asistente, Gustavo Briones.

La familia de Salinas se encontraba ayer por la noche esperando los resultados de una tomografía y otros estudios que le practicaron. Por el momento, sigue sin ningún cambio y con respiración asistida.

“Actualmente mi abuelita está en estado de coma, con sus órganos funcionando de manera natural, y el diagnóstico es un derrame cerebral, vamos a ver cómo progresa, está con respiración asistida, con un ventilador, pero los demás (órganos) funcionan por sí mismos”, dijo Carmen Plascencia a los medios congregados afuera del hospital.

Lee también: “Mi fortuna es amarte”, la telenovela que grababa Carmen Salinas antes de ser hospitalizada

Fue Gustavo Briones, sobrino de Carmen, quien a través de un comunicado dio a conocer el delicado estado de salud de su tía el jueves.

PUBLICIDAD

“La familia Salinas les comparte que la primera actriz Carmen Salinas atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde los médicos especialistas la atienden”, explica.

La gravedad de Carmelita

“Un derrame cerebral es la presencia de sangre en el cerebro, en cualquier parte de este o del cerebelo o del tallo cerebral”, detalla la neurocirujana Edna Sikahall para explicar lo que le sucedió a Carmen.

“El cerebro implica toda la cabeza, es los dos hemisferios cerebrales, el cerebelo que está en la parte posterior y conjuga con el tallo cerebral, que es donde ya vienen todas las vías neuro nerviosas y también de circulación y en cualquiera de esas partes puede haber un derrame cerebral, no sólo en el cerebro, aunque es uno de los sitios más frecuentes”, indica.

Una de las causas más frecuentes de un derrame cerebral es la hipertensión arterial, de acuerdo con la OMS.