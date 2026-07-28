La influencer Jesaaelys Ayala González, hija del cantante urbano puertorriqueño, Daddy Yankee anunció este lunes el nacimiento de su primera hija, Eira Del Mar.

Jesaaelys dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió varias fotografías tomadas poco después del parto y reveló que la pequeña nació el 22 de julio a las 2:41 de la tarde.

“Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición”, escribió la joven para acompañar las imágenes de la recién nacida.

La llegada de Eira Del Mar marca una nueva etapa para la creadora de contenido, quien durante los últimos meses compartió con sus seguidores distintos momentos de su embarazo.

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El nacimiento ocurrió luego de que esta informara que los médicos decidieron adelantar el parto tras diagnosticarle colestasis del embarazo, una condición que puede afectar el funcionamiento del hígado durante la gestación y que, en algunos casos, requiere inducir el parto para proteger la salud de la madre y del bebé.

“Hace tres semanas me empezó una piquiña bien chévere. Yo sabía que no era por comida, que no era por medicamentos y no era alergia. Era en efecto una piquiña que se debía a problemas con ácidos biliares y el hígado”, explicó ace una semana Ayala González.

Según Mayo Clinic, la colestasis del embarazo ocurre cuando el flujo de bilis, un líquido producido por el hígado que ayuda a digerir las grasas, se reduce o se interrumpe. Como consecuencia, los ácidos biliares pueden acumularse y pasar al torrente sanguíneo.

Esta condición puede representar un riesgo para el bebé si no se identifica y se trata a tiempo, por lo que los médicos suelen darle seguimiento cercano durante el embarazo.

En su caso, Jesaaelys explicó que atravesó un proceso que incluyó monitoreo fetal semanal y la administración de medicamentos para ayudar a madurar los pulmones de la bebé, con el objetivo de que pudiera dar a luz alrededor de las 36 semanas de embarazo.

Finalmente, la influencer informó en ese entonces que será inducida a las 37 semanas de gestación, y no a las 36 como se había contemplado inicialmente, luego de que sus análisis médicos mostraran una mejoría.

“Yo acepté la voluntad de Dios. Yo dije, señor estos son tus planes. Lo que querremos es que bebé esté saludable y mamá esté saludable”, terminó diciendo.