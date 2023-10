Jesaeelys Ayala González, hija del reguetonero Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, publicó un triste mensaje a través de su perfil en Instagram, que ha consternado en medio de los rumores de separación de su papá y mamá.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, expresa la reflexión que la joven colocó como un Instagram Story, publicación que desaparece en 24 horas.

Mensaje que Jesaeelys compartió en Instagram. ( Instagram )

El miércoles se reportó que Daddy y Mireddys dejaron de seguirse en las redes sociales, lo que levantó sospechas de una posible separación tras 28 años de matrimonio. Ninguno se ha expresado al respecto hasta el momento.

Jesaaelys, por su parte, anunció el mes pasado que se muda para Puerto Rico tras residir en Orlando, Florida, durante casi seis años.

La joven tiene 1.8 millones de seguidores en Instagram, donde comparte su pasión por el maquillaje y la moda.