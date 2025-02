Jessaelys Ayala, hija del intérprete urbano Daddy Yankee y la empresaria Mireddys González, utilizó su cuenta de YouTube para expresar su pesar sobre ser blanco de críticas con relación a la situación de divorcio que viven sus padres, quienes también se encuentran en medio de un pleito legal por el control de las corporaciones El Cartel Records y El Cangri, Inc.

“Quiero ser más lo franca y lo más honesta posible dentro de lo que voy a decir”, dijo como parte de la introducción del visual para hablar de diversos temas, incluyendo temas de maquillaje. “Este proceso de mis padres divorciándose ha sido un proceso bien difícil de muchas maneras, muchas perspectivas”, manifestó, y reveló su pesar de ser blanco de críticas por el apoyo que públicamente le ha manifestado a su madre.

“Usualmente, cuando las personas se divorcian es privado, ¿verdad?, firmamos y nos vamos y así lo quería una de las partes. Pues esa parte es mi mamá. Mami quería que todo fuese hoy ‘low key’, ‘nadie se tiene que enterar, vamos a hacer esto discretamente’”, confesó. “Y la otra parte evidentemente quiso todo lo contrario. Entonces por eso es que estamos en esta posición hoy hay día, donde estamos públicamente expuestos, a yo tener que hacer esto, que todos los días se saca una noticia, de ser un circo mediático, de que a nosotros nos envíen amenazas de muerte, insultos”.

Ayala González también abordó el asunto de ser blanco de insultos en las redes sociales. “Aquí hay muchas personas que han sufrido, pero voy a hablar directamente de mí, que si judas, que si traicionera, que si la consentida, todas las cosas que han dicho que son como que… ¿pero qué sabes tú? Tú a mí no me conoces. Tú no sabes nada. Tú sabes lo que yo te enseñado”, argumentó.

Dentro de sus expresiones, confirmó que la relación con su padre no está en su mejor momento. “Es horrible estar en una situación que me puso una persona que yo amo con todo mi corazón”, expresó. “De esa misma manera que él dijo que nuestra relación estaba lacerada, yo confirmo que está súper lacerada, está más que lacerada, y él sabe por qué. Él sabe por qué, por eso es que yo... Óyeme, yo estoy tranquila. Mi conciencia está tranquila”, expuso enfática. “Soy bien sincera y me expreso muy bien. Yo no me guardo mis sentimientos. Yo los expreso”.

No es la primera vez que la también creadora de contenido manifiesta su sentir sobre el asunto que atraviesan sus padres. En diciembre subió un “reel” a su cuenta oficial de Instagram en el que se desahogó y reconoció entonces que “no han sido días fáciles, ni las mejores Navidades”.