Abigail Rivera, hija del cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera, lanzó una campaña de recaudación de fondos para intentar reconstruir el negocio familiar que quedó destruido tras el incendio de su camión de comida, su principal fuente de ingresos.

La joven explicó que abrió una página en GoFundMe para solicitar apoyo económico luego de una serie de tragedias que, según dijo, han golpeado a su familia durante el último año. La más reciente ocurrió la noche del 30 de agosto, cuando recibió una llamada informándole que su food truck había sido incendiado.

“Agradecería enormemente cualquier donación que pueda ayudarnos a mi familia y a mí a salir adelante y volver a ponernos de pie”, escribió Abigail en la campaña, según publicó People en Español.

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Abigail relató que el incendio no ha sido el único golpe que ha enfrentado su familia. Recordó que en junio de 2026 perdieron la camioneta con la que remolcaban el tráiler del negocio después de que fuera impactada mientras estaba estacionada.

Además, compartió que su esposo recibió un trasplante de riñón en febrero de 2025 y que ella sufrió quemaduras en el rostro en octubre de ese mismo año, situaciones que también afectaron la estabilidad económica y emocional del hogar.

La hija del intérprete aseguró que había dejado su empleo corporativo para dedicarse por completo al camión de comida, un proyecto con el que buscaba construir un futuro para sus hijas.

“Solo quería hacerme un nombre por mí misma, de manera orgánica, sin utilizar el apellido Rivera”, expresó al explicar que su objetivo era demostrarles a sus hijas que podían alcanzar sus sueños con esfuerzo y trabajo.

Tras conocerse la campaña, varios integrantes de la familia Rivera manifestaron públicamente su apoyo.

Su hermana Ayana Rivera pidió a sus seguidores que colaboraran “aunque sea con un poquito”, y aseguró que le duele ver todo lo que Abigail ha tenido que atravesar en los últimos meses.

También su prima Jacqie Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, le envió un mensaje de aliento, animándola a mantenerse fuerte y confiando en que podrá superar este difícil momento.

La campaña continúa activa con el propósito de recaudar fondos para reemplazar el camión de comida y permitir que la familia vuelva a poner en marcha el negocio que representaba su único sustento económico.