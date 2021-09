Al conocerse anoche la denuncia de maltrato físico y emocional hecha por la influencer conocida como “La Peki” contra el exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera, una de las primeras voces en salir públicamente fue la de Marangely Lozada, hija del rapero Vico C, y quien tuvo una relación con el imputado.

La joven, quien terminó la relación hace un año y ocho meses, compartió que se enamoró de “una persona con muchos atributos”, inclusive se encariñó con sus hijos, pero con el tiempo esa imagen fue cambiando.

Describió al expúgil como alguien que tiene “problemas psicológicos, de ansiedad, infidelidad, mucha inseguridad, alcoholismo, depresión expresada con agresividad, machismo y sobre todo era una persona muy controladora”.

Lozada aseguró que no fue golpeada por López, pero sí hubo un forcejeo entre ellos. “Solo en una ocasión se me forcejeó por unos segundos, pues se creía dueño de mi cuerpo. Y en solo una ocasión me gritó y yo le dejé bien claro que esa era la primera y última vez que lo haría y así fue”.

Al poco tiempo de terminar la relación, el exdeportista comenzó la relación con Andrea Ojeda “La Peki”.

“Sané, me perdoné, me rescaté, salí de una relación que apagaba mi brillo. Yo no me considero una víctima, porque todo lo que pasó, yo lo permití y me hago responsable de ello. Tampoco lo veo como ‘karma’, pues a pesar de que no me simpatiza Andrea, sigue siendo una mujer. Y no me da nada de gracia que por ‘karma’ ella ella haya sido golpeada o asesinada. Seamos empáticos y serios con este tema. Ninguna víctima de violencia física es responsable de su abuso”.