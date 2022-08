Mientras el mundo del espectáculo llora la muerte de la actriz Anne Heche, su hijo Homer, de 20 años, difundió un comunicado personal en el que expresó su situación tras la muerte de su madre y en la que le rindió un cálido homenaje.

“Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una tristeza profunda y sin palabras”, afirmó Homer Laffoon.

“Ojalá mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. Durante esos seis días, miles de amigos, familiares y fanáticos me dieron a conocer sus corazones”, agregó.”Estoy agradecido por su amor, como lo estoy por el apoyo de mi papá, Coley, y mi madrastra Alexi, quienes continúan siendo mi apoyo durante este tiempo. Descansa en paz mamá, te amo, Homer”, expresó.

El joven decidió difundir una carta individual, sumado al que comunicado que la familia ya había entregado a la prensa, poco después que se conociera la noticia de la muerte.

“Hoy hemos perdido una brillante luz, un alma gentil y llena de alegría, una madre amorosa y una leal amiga” dijo la familia en una declaración conjunta.

“Anne será extrañada profundamente pero ella vive a través de sus hermosos hijos, su emblemática obra y su apasionado compromiso”, añadió la familia.

“Su valentía para permanecer siempre en su verdad, difundiendo un mensaje de amor y aceptación, continuará teniendo un impacto perdurable”.

Trágico accidente

La reconocida actriz norteamericana murió ayer, viernes, a los 53 años como consecuencia de las graves heridas que sufrió cuando el vehículo que conducía se incendió, luego de chocar contra una vivienda en Los Ángeles. Diversos medios le atribuyeron haber manejado de forma irresponsable.

De acuerdo a lo informado por diversos medios locales, el siniestro resultó en una severa herida en el pulmón y una anoxia severa -falta casi total de oxígeno en la sangre o en tejidos corporales-, motivo por el cual la actriz terminó en coma.

Heche estuvo internada una semana en el centro de quemados Grossman en el hospital West Hills de Los Ángeles y, luego de que los médicos diagnosticaran muerte cerebral, su familia decidió desconectarla de la respiración asistida.

Tras una semana en coma y con respiración asistida, su familia confirmó su muerte con un comunicado.

Más allá de llevar una vida tumultuosa, Heche saltó a la fama en la década de los noventa, y protagonizó grandes títulos televisivos. Su nombre comenzó a aparecer en producciones junto a aclamados artistas pertenecientes a la elite de Hollywood.

Dio vida a la esposa de Johnny Depp en Donnie Brasco, protagonizó el film de desastres naturales Volcano, formó parte del clásico de terror I Know What You Did Last Summer, de la comedia de acción Six Days, Seven Nights y hasta estuvo del thriller Return to Paradise, en donde trabajó codo a codo con Joaquin Phoenix y Vince Vaughn.