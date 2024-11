Con tan solo 14 años de edad, Leonardo de Ohoven comienza a llamar la atención en el mundo de la pintura.

Su estilo, altamente influenciado por el del fenecido pintor Jean-Michel Basquiat -artista estadounidense de ascendencia haitiana y puertorriqueña-, echa mano de imágenes abstractas, figurativas y de tendencia grafitera que no pasan desapercibidas.

El adolescente, hijo de la ex Miss Puerto Rico Universe 1998, Joyce Giraud, ha cautivado con sus piezas a más de uno, como al reconocido boxeador norteamericano Mike Tyson, quien le compró una pintura.

“Presenté una exposición de mis pinturas a las que asistió la esposa de Tyson, Kiki, y su hija Milán. Él no pudo asistir, pero al otro día me solicitó una visita privada a la galería para ver mis piezas. Se las mostré todas, pensé que no compraría ninguna porque ya su familia me había comprado una espectacular. Me llevé tremenda sorpresa, porque él se enamoró de la que hice en madera, ‘The Many Faces of A.I.’ “, manifestó el juvenil artista, quien a reglón seguido reveló detalles de la misma.

PUBLICIDAD

“Es una pintura muy especial, representa todas las diferentes emociones: amor, felicidad, empatía, seguridad, tristeza, desesperación... y las cosas que pasan por nuestras mentes que también pasarían por la mente de la inteligencia artificial en un futuro”, sostuvo.

El talentoso artista comenzó a pintar a los 12 años de edad, motivado por su maestra de arte.

“Ella nos preguntó si queríamos pintar en un canvas o hacer el trabajo escrito. Yo escogí pintar y le encantó tanto mi obra que llamó a mi mamá y le dijo que por favor me inspirara para seguir pintando, porque creía en mi potencial. Después compró un canvas grande y me pidió que le pintara lo que yo quisiera para colocarlo en su casa y algún día decir que fue la primera en reconocer el talento en Leonardo de Ohoven. Yo jamás olvidaré a esa maestra”, recordó con emoción.

Leonardo de Ohoven -quien una vez descubrió su habilidad en la pintura tomó clases de arte con una profesora de bellas artes en Marbella- reveló la técnica que utiliza para inspirarse.

Leonardo de Ohoven junto a su mamá, la ex Miss Puerto Rico Universe Joyce Giraud. ( Suministrada )

“Me gusta prender la radio superalto y me dejo llevar creativamente. Hago abstracto, esculturas, pinto en aceite, lienzo, madera, ‘treated cardboard’. Plasmo en mis obras temas que me inspiren conversaciones. Como fue mi primera exhibición ‘Las diferentes caras de A.I.’ (inteligencia artificial). La trabajé inspirado en el cuestionamiento de qué pasaría si la inteligencia artificial tuviera un rostro”, abundó.

El joven pintor agradeció a sus padres, Joyce Giraud y Michael de Ohoven, el apoyo brindado.

PUBLICIDAD

“Siempre me han apoyo en todo. Gracias a ellos conocí al dueño de la galería Keshet, Justin Hochberg, donde hice mi primera exposición. Y gracias a Dios vendí las 26 piezas que exhibí”, dijo emocionado.

“Él vino a la casa a traer unas piezas que mis padres le habían comprador y al ver mis obras en las paredes quedó maravillado. Le preguntó a mami el nombre del pintor y ella para conocer qué pensaba de mi arte no le dijo que eran mis pinturas. Después de sus elogios e interés por conocer al artista mi madre le dijo que era yo. No podía creer que con 13 años pintara de esa forma y me invitó a presentar mis obras en su galería”, recordó.

El jovencito no quiso dejar pasar la oportunidad de compartir la admiración que siente por su progenitora y agradeció al pueblo puertorriqueño el respaldo que siempre le han brindado.

“Me siento muy orgulloso de mi mamá, no por ser reina de belleza, sino por ser la mejor mamá del mundo. Para mí es la más bella. Quiero darles las gracias a todos en Puerto Rico por ser buenos con ella y mi familia. Sepan que yo soy boricua y que los representaré siempre, porque así me lo enseñó mi madre”, afirmó.

Las obras de Leonardo de Ohoven se encuentra en su plataforma digital: Leodeohoven.com o en la página de Instagram de su mamá @Joyce_giraud.