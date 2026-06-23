El hijo de Liam Payne, Bear, de 9 años, fue designado como el único beneficiario de la millonaria herencia que dejó el cantante británico tras su muerte, según documentos judiciales obtenidos por la revista PEOPLE.

11 Fotos El ex One Direction murió después de caer del tercer piso de un hotel.

De acuerdo con los registros, el patrimonio del exintegrante de One Direction asciende a aproximadamente $29 millones. Aunque una parte de los fondos podrá utilizarse antes, la mayor parte permanecerá protegida en un fideicomiso hasta que Bear alcance la mayoría de edad.

Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, luego de caer desde el balcón de un hotel. El artista murió sin dejar testamento, lo que llevó a las autoridades a determinar la administración de sus bienes conforme a las leyes sucesorias del Reino Unido.

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En mayo de 2025, la cantante Cheryl, madre de Bear y expareja de Payne, fue nombrada administradora de la herencia junto con el abogado Richard Mark Bray. Los documentos emitidos el 1 de mayo formalizaron su designación como responsables de gestionar el patrimonio del fallecido intérprete.

20 Fotos Fanáticos expresaron su consternación y dolor mientras la ofrenda improvisada con velas y flores crecía rápidamente fuera del hotel.

Los registros judiciales señalaban inicialmente que la herencia de Payne tenía un valor bruto cercano a los $38 millones y un valor neto de aproximadamente $32.2 millones. Según la legislación británica, cuando una persona fallece sin testamento y no tiene cónyuge o pareja de hecho, los hijos suelen convertirse en los herederos directos de los bienes.

La BBC informó que Cheryl, de 42 años, y Bray tendrán la responsabilidad de administrar los recursos económicos, aunque actualmente cuentan con facultades limitadas sobre la distribución de los activos.

Bear nació el 22 de marzo de 2017, fruto de la relación entre Payne y Cheryl. Días después de su nacimiento, ambos compartieron en redes sociales una fotografía en la que el cantante sostenía al recién nacido en sus brazos.

En aquella publicación, Payne expresó la emoción que sentía por convertirse en padre. “Estoy increíblemente feliz de dar la bienvenida al mundo a nuestro nuevo bebé. Es un momento que nunca olvidaré en toda mi vida”, escribió entonces.

Años más tarde, el artista habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó durante la paternidad. En una entrevista con PEOPLE, reconoció que convertirse en padre a una edad temprana representó un proceso de aprendizaje personal.

“Tuve a mi hijo siendo joven, y piensas que será algo mágico, que algún día te convertirás en la persona que se supone que debes ser. Pero me costó mucho encontrar mi camino”, confesó el cantante, quien añadió que durante mucho tiempo entendió la figura paterna como alguien encargado de cuidar de todos los aspectos del hogar.