Mientras que Marjorie de Sousa goza al máximo a su hijo Matías, Julián Gil, papá del niño, no lo ha visto desde hace años.

La actriz, además de tener la patria potestad, ahora apareció con él pequeño cantando un tema navideño; la escena enterneció a muchos, pues se trata del tema “El burrito sabanero”.

A pesar de que en su cuenta de Instagram, seguidores de la venezolana la felicitaron por el talento de su hijo, muchos se lanzaron en su contra, y la criticaron por “usar al pequeño” y exhibirlo así cuando su padre no puede verlo.

“Y de título dice ‘quiero ver a mi papa’”. “Ahora va a usar el baby para beneficio de ella”. “Y me imagino el padre mirándolo por aquí también”. “Sólo le pido a Dios que es niño tenga la oportunidad al igual que otros niños de famosos, de de reunirse y poder recibir el amor de su papá algún día, porque es su derecho tene el amor de su papá cuando el padre también quiere”. “Qué ganas de molestar al papá”, se lee entre los comentarios que desaprueban la publicación.

Lo cierto es que el pequeño cada vez se parece más a su padre, Julián Gil, quien después de luchar legalmente durante años para poder estar con su hijo, decidió dejar las cosas así y apeló a que más adelante, cuando Matías pueda entenderlo, hablará con él y le explicará cómo se dieron las cosas.

Julián Gil se aleja de la polémica

Por el momento, Julián emprende un nuevo proyecto televisivo llamado “Sientese Quien Pueda”, y su relación sentimental con la conductora Valeria Marín va muy bien.

Marín estuvo junto al actor argentino en el arranque del proyecto, y en redes sociales le dedicó un emotivo mensaje.

“Ver el amor con el qué haces todo lo que te propones hace que me explote el corazón de orgullo. ¡Verte salir de tu zona de confort, arriesgarte y siempre ir para delante, motiva! Eres un ejemplo para todos de trabajo, dedicación y perseverancia. No hay mas que pueda decirte que no sepas ya. Te amo, ¡gracias por dejarnos ser parte de un logro y éxito mas! Por muchos éxitos y aprendizajes más y si es juntos mejor @juliangil”, dijo la también periodista deportiva.