La disputa por la custodia de Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Colate, escaló a un terreno inesperado y delicado. En plena audiencia judicial, una declaración de la guardiana legal del menor encendió la polémica: el adolescente habría acusado a la cantante de fumar marihuana en su entorno.

Durante la segunda audiencia del juicio, realizada el 5 de mayo en el Tribunal de lo Familiar de Miami, la guardiana legal, Amber Glasper, confirmó ante la corte que el adolescente hizo ese señalamiento. No obstante, dejó claro que existen pruebas que confirmen el presunto consumo.

“Yo había escuchado acusaciones de drogas antes. La mamá se sometió a pruebas de abuso de drogas y la corte aseguró que no había ningún rastro de drogas, pero el niño dijo que su mamá fuma marihuana”, declaró durante la audiencia a la que tuvo acceso el programa Ventaneando.

De acuerdo con lo expuesto, la abogada de Colate cuestionó en varias ocasiones a la guardiana sobre estas acusaciones y por qué no se investigaron. En respuesta, Glasper explicó que no hubo solicitudes formales por parte del padre para indagar en el tema.

“Las acusaciones de que la madre fuma marihuana son solo una acusación hasta que la corte determine lo contrario. Jamás se me presentó una evidencia al respecto que me haga creer que es más que una simple acusación”, sentenció.