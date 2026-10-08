Valentino Martin, hijo del cantante puertorriqueño Ricky Martin, hizo pública una nueva muestra de cariño hacia su novia, Daniela Sofía, al celebrar el cumpleaños de la joven con un mensaje publicado en sus historias de Instagram.

Valentino Martin y su novia Daniela. ( Captura )

El joven artista compartió un collage de fotografías en el que aparece junto a Daniela en distintos momentos, además de imágenes de ella, y acompañó las publicaciones con un mensaje de felicitación.

“Feliz cumpleaños, mi nena preciosa”, escribió Valentino.

Aunque el joven suele mantener con discreción algunos aspectos de su vida sentimental, en los últimos meses ha dejado ver en sus redes sociales la relación que mantiene con Daniela. En febrero pasado, por ejemplo, publicó una fotografía romántica de ambos con motivo del Día de San Valentín.

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Daniela Sofía ha aparecido en varias ocasiones en las publicaciones de Valentino. En su perfil de Instagram se describe como una “futura diseñadora de moda”.

Mantiene un perfil relativamente discreto frente a la exposición pública que ha ganado Valentino.

La reciente felicitación vuelve a evidenciar que la relación continúa y que el hijo de Ricky Martin no ha dudado en compartir públicamente algunas muestras de afecto hacia su pareja.

Valentino, quien ha construido su propia presencia en redes sociales a través de sus bailes, contenido creativo y publicaciones personales, también ha insistido en que desea ser reconocido por su propia identidad y talento, más allá de ser hijo de una de las figuras más conocidas de la música puertorriqueña.