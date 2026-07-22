Valentino Martin, uno de los hijos del cantante puertorriqueño Ricky Martin, compartió un mensaje en redes sociales en el que dejó claro que desea construir su propio camino y ser reconocido por sus méritos, más allá de la fama de su padre.

A través de una publicación en TikTok, el joven expresó que, aunque está agradecido por la familia de la que forma parte, su mayor deseo es que las personas lo sigan por quien es y por el trabajo que realice, y no únicamente por llevar el apellido Martin.

“Quiero que me sigan por mi talento, por lo que hago y por la persona que soy, no solo porque soy el hijo de Ricky Martin”, expresó el adolescente en el video, que rápidamente comenzó a circular en otras plataformas sociales.

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Las declaraciones han generado cientos de reacciones entre los seguidores del artista puertorriqueño. Mientras muchos aplaudieron la madurez de Valentino y apoyaron su deseo de forjar una identidad propia, otros señalaron que crecer siendo hijo de una estrella internacional hace casi imposible escapar de las comparaciones.

Valentino y su hermano gemelo, Matteo, nacieron en 2008 mediante gestación subrogada. A lo largo de los años han aparecido ocasionalmente junto a Ricky Martin en eventos públicos y en publicaciones familiares, aunque recientemente ambos han mostrado un mayor interés por desarrollar sus propios proyectos y tener presencia en redes sociales.

Ricky Martin ha hablado en distintas entrevistas sobre la importancia de permitir que sus hijos descubran sus propias pasiones y tomen sus propias decisiones, siempre con el respaldo de su familia.

El mensaje de Valentino llega en un momento en que cada vez más hijos de celebridades buscan abrirse espacio en el mundo del entretenimiento, las redes sociales y otras industrias, enfrentando el reto de demostrar que su éxito puede estar respaldado por su esfuerzo y habilidades, además del reconocimiento que conlleva su apellido.