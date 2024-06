La cantautora Victoria Sanabria y su esposo, Luis “Tito” Olivera están de celebración. Su hijo, Esteban Alberto Olivera Sanabria, se graduó hoy miércoles del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba (CROEC) con alto honor a sus quince años de edad y está decidido a continuar su trayectoria académica en la música.

El adolescente expresó a Primera Hora su orgullo tras participar de la ceremonia junto a sus otros 25 compañeros de clase graduanda Eclipsis de la Escuela Especializada de Bellas Artes (EEBA) en Humacao.

“¡Es un sentimiento brutal, esto es inmenso! Estoy plenamente agradecido por la oportunidad de poder graduarme”, indicó el joven resaltando que pronto comenzará una etapa llena de incertidumbre, dado que “mi vida va a cambiar para siempre”.

No obstante, Esteban Alberto mira esta nueva faceta con optimismo al reconocer que la vida consiste de enfrentar retos día a día y buscar maneras de superarlos.

Su padre Luis se encargó de su educación hasta el octavo grado. ( Pedro Correa Henry )

“¡Vamos a hacer lo mejor que se pueda y vamos a echar pa’ lante!”, aseguró el ahora graduado, quien próximamente se convertirá en alumno del Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde busca especializarse en la composición musical en el cine.

Victoria Sanabria, por su parte, se mostró entusiasmada del logro de su hijo único, quien se matriculó el año pasado al Programa de Aceleración con la Asociación de Padres de Niños Dotados de Puerto Rico, lo que permitió conseguir su certificación de grado más temprano.

“Esto es algo que estaré viviendo una sola vez en mi vida, su graduación de cuarto año… ¡Ay, tengo el corazón hincha’o!”, expresó la trovadora, quien lució conmovida al hablar sobre cómo su retoño continuará la tradición musical, a su manera.

Igualmente destacó que el logro de su hijo a temprana edad no hubiera sido posible sin la ayuda de su pareja, quien dedicó tiempo para educar en el hogar hasta el octavo grado al ahora graduado.

La trovadora no pudo contener la emoción al ver graduado a su unigénito. ( Pedro Correa Henry )

“Ya él trae esto desde chiquito, sabíamos que había algo dentro de él, y, pues, entendemos nosotros que escogió el camino correcto”, apuntaló la “Reina de la Improvisación”.

“Sé que se va a dedicar a la banda sonora, a la música de cine, pero (espero) que por el la’o tenga un momentito para componerle algo a su mamá”, agregó sonreída la artista.

Sobre los retos que plantea el hecho de integrarse a temprana edad a una institutución universitaria en la que sus futuros compañeros se encuentran más cerca de la adultez, Esteban Alberto se siente tranquilo de que esto no limitará sus sueños.

“La edad será un hecho importante en esta etapa, pero yo no me preocupo. En estos días no hay tanta gente que discrimine por eso y yo estoy preparado para enfrentar todo, como quede, como salga, al final del día, yo quiero echar pa’ lante y aportar a mi pueblo”.

El jovencito y su familia están en la etapa de buscar un lugar para pernoctar en el área metropolitana, dado que el viaje desde su hogar en Guayama hacia la institución de educación superior puede tomar hasta 90 minutos sin congestión vehicular.

“Estamos buscando un apartamento cerquita en el área del Conservatorio, porque estamos tomando en cuenta los tapones, así que eso es algo que estamos resolviendo”, expresó.

Ahora bien, viniendo de una familia con una fuerte tradición en la trova puertorriqueña, ¿por qué se dedicará a la música cinematográfica?

El adolescente aseguró que su pasión por el cine despertó desde que era chiquito y creció a medida que fue entendiendo el impacto del séptimo arte en una audiencia.

“Uno de los elementos que define una buena película es la calidad de la música. O sea, películas como ‘Star Wars’ y ‘Pirates of the Caribbean’ se pueden identificar con tan solo escuchar la banda sonora. Así que como he crecido entre la música y siempre he estado enamorado de los instrumentos decidí dirigirme hacia esa carrera”, indicó. “Esa es mi meta final: voy a continuar mis estudios, voy a adquirir todo el conocimiento posible para poder estar preparado en el futuro”.

Sobre si contemplaría incorporar el canto en su trabajo futuro -algo que ya ha puesto en marcha con su mamá en sus más recientes proyectos-, Esteban sonrió y abrazando a su madre respondió: “Bueno… ¿quién sabe? ¿Quién sabe...?”.

Esteban Alberto sobresalió en su graduación al recibir un reconocimiento del Municipio de Fajardo, pueblo que lo adoptó en esta fase de su vida, así como destacarse por su excelencia académica en los cursos de español, inglés, estudios sociales y educación física.