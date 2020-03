En un esfuerzo familiar por levantar mayor conciencia ciudadana ante la peligrosidad que representa el coronavirus Covid-19, el productor de eventos familiares, Josantonio Mellado, reveló hoy que su hijo de crianza dio positivo a la enfermedad.

Se trata del hijo mayor de la esposa del empresario de espectáculos, Carlos Bracero González, actualmente internado en una unidad de intensivo en un hospital en el estado de Virginia. El resultado positivo, según se informa en comunicado de prensa, se dio luego de una semana de hospitalización.

“Carlos se empezó a sentir mal la semana pasada tras un viaje de trabajo de varios días a Carolina del Sur. Al regresar a Virginia, fue al hospital y lo internaron de inmediato en el hospital de distrito”, detalla el parte de prensa.

”Estamos pasando unos días muy difíciles. El está en la unidad de ICU y no permiten visitas. Nos mantenemos en comunicación para que nos den la última evolución. Hoy precisamente, nos dijeron que comenzaba a reaccionar con un poquito de mejoría, le ha bajado la fiebre. Estamos confiados que Carlos, de 42 años, que es un hombre muy fuerte y saludable, pueda vencer la enfermedad“, expresó Mellado.

El productor de La Feria at The Park y Disney On Ice en Puerto Rico pide oración por la recuperación del hijo mayor de su esposa, Carmen González, y a quien él crió como parte de su familia, junto con sus otros tres hijos. “Sabemos que a él le gustaría que los puertorriqueños tomen muy en serio este virus tan peligroso y se cuiden de no contagiarse”, puntualizó Mellado, y reiterando el llamado internacional a quedarse en las casas como medida preventiva.