El tiempo vuela y Valentino y Matteo, los hijos gemelos de Ricky Martin, ya tienen 17 años. Para celebrarlo, disfrutaron de una escapada a una playa paradisíaca, rodeados de aguas turquesa, naturaleza y buena compañía.

En Instagram, Valentino compartió un carrusel de momentos especiales bajo el título: “Bahama birthday! 17”. En las imágenes se le ve recorriendo el mar en un pequeño bote, descansando sobre la rama de un árbol y posando en la arena junto a los famosos cerdos del lugar.

La celebración también contó con invitados especiales como Wisin y su familia.

Durante la partida del pastel, con betún azul y letras doradas, Valentino llevó un collar hawaiano naranja. Además, disfrutaron de actividades acuáticas y juegos con flotadores, en un ambiente relajado.

El hijo de Ricky Martin hereda su carisma

Más allá de la celebración, el joven ha dejado ver su lado artístico. Aunque no ha publicado videos cantando, suele compartir clips bailando ritmos como hip hop, lo que le ha valido aplausos en redes. También aparece caracterizado como personajes de manga, como Satoru Gojo de “Jujutsu Kaisen”, y mostrando su gusto por el deporte.

Ricky Martin se convirtió en padre de los gemelos Valentino y Matteo en 2008 mediante gestación subrogada. Más adelante, junto a su expareja Jwan Yosef, dio la bienvenida a Lucía y Renn, formando una familia diversa y amorosa.

Aunque el cantante suele mantener un perfil bajo en su rol de padre, en una entrevista con Notimex hace unos años, reconoció que la paternidad lo ha hecho más sensible.

“Es una responsabilidad bien grande, porque además tengo unos hijos con una gran necesidad de expresarse. Ya me están pidiendo abrir un canal de YouTube… Para mí lo más importante es hacerlos fuertes”.

Ricky ha dicho que siempre estará para apoyarlos, incluso si alguno decide seguir sus pasos en el mundo de la música.