( The Associated Press )

Hilary Swank comenzó la cuenta regresiva para la llegada de sus gemelos. La actriz de 48 años publicó una foto en Instagram en donde se la ve feliz, posando con su enorme panza en la cocina de su hogar.

La actriz, que se convertirá en madre por primera vez junto a su esposo, el empresario Philip Schneider, de 45 años, se mostró de entre casa con un conjunto simple de calzas y top deportivo, una abrigada bata color gris y pantuflas. “El horno se está calentando, la masa empieza a subir”, escribió como epígrafe haciendo referencia a la popular frase estadounidense “el pan está en el horno”, comúnmente utilizada para referirse a un embarazo.

PUBLICIDAD

“Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo que haré, y que es que voy a ser madre”, revelaba Swank a principios de octubre. En la misma entrevista televisiva en la que hizo el anuncio, la actriz también explicó que le resultó difícil esperar hasta el segundo trimestre de gestación para contarle al mundo sobre su estado. “Es estupendo poder hablar de esto y compartirlo”, afirmó.

“Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble”, contó en ese momento, en donde también reveló que está esperando mellizos, algo bastante común tanto en su familia como en la de su esposo.

La actriz, ganadora del Oscar por Los muchachos no lloran en 1999 y por Million Dollar Baby en 2004, también explicó por qué espero hasta los 48 años para convertirse en mamá, decisión que le valió algunas críticas. “Estaba viviendo a pleno y disfrutando de mi carrera, por un lado... Y por el otro, hasta hace cuarto años no me había tocado tener una relación correcta. Necesitaba que todos los elementos se amalgamaran y sentirme bien”, le contó a Extra. Y agregó: “Ser madre es algo en lo que pensaba incluso cuando era niña. Es algo que estaba en mi mente, así que es bueno estar transitándolo”.

Desde el momento en que anunció su embarazo, la estrella de Hollywood comparte en su cuenta de Instagram la felicidad que le genera este estado y la ansiedad por la llegada de los bebés. “No podríamos haber deseado un milagro más increíble. ¡¡¡Tan agradecidos por estos dos regalos que nos dio la vida!!!”, escribió para Navidad, posando frente al arbolito y mostrando la creciente panza.

PUBLICIDAD

Después de pasar el primer trimestre, en donde experimentó náuseas y malestares, Swank ahora se siente bien y vital para sus actividades diarias. “Mis amigos me dicen que cuando tienes dos en camino se duplican las hormonas, se duplica la enfermedad, se duplica todo”, explicó hace unas semanas.

Además, reveló que sus dos hijos nacerán en abril, el mismo día en el que festejaba su cumpleaños su difunto padre, hecho que consideró “una hermosa coincidencia”. “Mi papá, era una de mis personas favoritas en el mundo”, expresó sobre Stephen Swank, quien murió en octubre de 2021. “Es una especie de tributo a la vida que ellos nazcan en su cumpleaños. Todo se está alineando”, consideró.

La actriz y Schneider se casaron en secreto el 18 de agosto de 2018, en un bosque ubicado en California, muy lejos de las cámaras y rodeados de sus afectos más cercanos. La pareja había anunciado su compromiso en 2016, apenas un año después de que Hillary rompiera su relación con el financista y entrenador de tenis colombiano Rubén Torres, con quien también llegó a estar comprometida.

Anteriormente, Swank había estado casada con el actor Chad Lowe, entre 1997 y 2006. Ya en aquel momento, la actriz hablaba de sus deseos de convertirse en madre. “Definitivamente me gustaría tener hijos algún día”, dijo en la entrevista de 2006 publicada por People.

Hilary Swank se suma a una larga lista de mujeres célebres que tienen hijos pasados los 45 años, entre las que se encuentran Janet Jackson, Halle Berry y Susan Sarandon.