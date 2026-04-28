Casi un cuarto de siglo después de que la estrella del rap Jam Master Jay de Run-DMC fuera asesinada a tiros, un hombre admitió ante un tribunal el lunes su participación en un asesinato que bloqueó a los investigadores durante décadas.

Jay Bryant se declaró culpable de un cargo federal de asesinato y declaró ante el juez que ayudó a otras personas a entrar en un estudio de grabación para tender una emboscada al DJ, de nombre Jason Mizell.

“Sabía que se iba a utilizar un arma para disparar a Jason Mizell”, declaró Bryant ante un magistrado federal. “Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y era un delito”.

PUBLICIDAD

La confesión de Bryant pone punto final -pero también añade complejidad- a un caso complicado.

Bryant no nombró a las otras personas con las que actuó. Pero un jurado condenó en 2024 a otros dos hombres, Karl Jordan Jr. y Ronald Washington, aunque posteriormente un juez absolvió a Jordan.

Washington también ha impugnado su condena. Su abogada, Susan Kellman, señaló el lunes que las pruebas contra Bryant incluían su ADN en un sombrero en la escena del crimen y el testimonio de testigos de que Bryant afirmó en una ocasión que él mismo había disparado el arma. Los abogados de Jordan declinaron hacer comentarios.

Se espera que Bryant, de 52 años, se enfrente a una pena de entre 15 y 20 años de prisión por el asesinato, además de otros cargos relacionados con drogas y armas, de los que se declaró culpable anteriormente. No se ha fijado fecha para la sentencia.

Antes de abandonar el tribunal, saludó con el pulgar hacia arriba a una persona del público. La persona se negó a hacer comentarios después, al igual que los abogados de Bryant.

Los fiscales no hicieron comentarios inmediatos.

Mizell se encargaba de los platos en Run-DMC, un trío pionero que formó con sus amigos Darryl “DMC” McDaniels y Joseph Simmons, conocidos como DJ Run y Rev. Run.

Con éxitos de la década de 1980 como “It’s Tricky”, “My Adidas” y una versión de “Walk This Way” de Aerosmith, ayudaron al rap a ascender desde un género urbano a la popularidad general. Run-DMC fue el primer grupo de rap con discos de oro y platino, una portada de Rolling Stone y un vídeo en MTV. El trío ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2009. Mizell también fue mentor de otros artistas de hip-hop, entre ellos un joven 50 Cent.

PUBLICIDAD

A los 37 años, Mizell fue asesinado a tiros en su estudio del barrio de Queens donde había crecido. Su muerte, ocurrida en octubre de 2002, siguió a los asesinatos de otros dos grandes del hip-hop a finales de la década de 1990, Tupac Shakur y Notorious B.I.G. Las autoridades se enfrentaron a los tres casos durante años.

Jordan y Washington -ahijado y viejo amigo de Mizell, respectivamente- fueron detenidos en 2020. Los fiscales dijeron que los hombres estaban resentidos por haber perdido una parte de un negocio fallido de cocaína que Mizell había tratado de conseguir. Aunque Run-DMC era conocido por su mensaje antidroga, los fiscales y un testigo del juicio dijeron que el DJ se pluriempleó en el tráfico de cocaína en sus últimos años para cubrir sus facturas y seguir siendo generoso con sus amigos después de que el dinero de la música se secara un poco.

Según los fiscales y los testigos del juicio, Jordan disparó a Mizell mientras Washington bloqueaba la puerta durante el tiroteo y ordenaba a uno de los ayudantes de Mizell que se tirara al suelo. Ambos hombres negaron las acusaciones. Los abogados de Jordan dijeron que estaba en casa de su novia cuando dispararon al DJ, y los de Washington afirmaron que no tenía ningún incentivo para matar al famoso amigo que le ayudaba económicamente.

Casi tres años después de sus detenciones, los fiscales introdujeron bruscamente a Bryant en su visión del asesinato.

Diciendo que se había encontrado ADN de Bryant en un sombrero del estudio y que se le había visto entrar en el edificio, los fiscales lo añadieron a la acusación de asesinato. Ya estaba encarcelado por el caso de las drogas y las armas.

PUBLICIDAD

Bryant conocía a alguien en común con Jordan y Washington, según el testimonio en su juicio. Pero a diferencia de ellos, Bryant tenía poca o ninguna relación con Mizell.

Bryant declaró el lunes ante el tribunal que estaba relacionado con personas implicadas en un negocio de cocaína con el DJ y que “les ayudó a matar a Jason Mizell ayudándoles a entrar en el estudio de grabación.”

El tío de Bryant ha declarado que su sobrino le dijo que disparó a Mizell después de que el artista buscara una pistola. Pero nadie más testificó que Bryant entrara en el estudio.

En su lugar, los fiscales sostuvieron que Bryant fue alistado para entrar en el edificio del estudio y abrir una puerta de incendios trasera, lo que permitió a Washington y Jordan entrar sin llamar y alertar a Mizell de que venían.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.