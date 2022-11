La humildad, la elegancia y el altruismo de la Princesa Diana son varias de las cualidades que más admira la exreina de belleza puertorriqueña Dayanara Torres en quien representa uno de los personajes más icónicos del mundo.

La también empresaria tuvo la encomienda de darle voz a la adaptación en español de la exhibición Princess Diana Accredited Access, que se ha presentado en inglés en Estados Unidos y Canadá.

“Me honra ser parte de este proyecto. Me llena mucho de orgullo. La Princesa Diana, desde que tengo uso de razón, la he admirado tanto”, dijo Torres durante la conferencia de prensa que se realizó hoy en The Mall of San Juan, donde se presenta la exhibición, que por el momento no tiene fecha de cierre, y que estará accesible de martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

“Cuando se casó (1981) es una de las memorias más tempranas que recuerdo, de su boda. Recuerdo a mi mamá, mi papá, viendo el televisor, viendo la boda real, hablando del traje, hecho de seda, todas esas cosas que me impactaron. Siempre la he admirado”, sostuvo Miss Universe 1993 sobre la activista. “Cuando me llaman para este proyecto, absolutamente dije sí”.

La exhibición tiene el propósito de ofrecer un recorrido visual y auditivo sobre historias exclusivas que marcaron la trayectoria de Diana Spencer, quien en 1981 contrajo nupcias con el príncipe Carlos de Inglaterra, primogénito de la reina Isabel II y entonces heredero de la corona británica.

Además de su vida en la realeza británica, el espectador tendrá la oportunidad de conocer un poco más sobre su experiencia de la maternidad, su sentido de la moda y su compromiso comunitario, entre otros aspectos de “Lady Di”, quien se divorció en 1996 del ahora rey. La Princesa de Gales falleció a sus 36 años el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París, Francia.

“Ella tenía un don de pueblo. Tenía como un alma pura. Yo creo que por eso la gente se atraía tanto de ella, por su corazón noble, las cosas que hacía, tantas cosas hermosas”, añadió en un aparte con este medio. “Además de que era esta persona que se enamora del príncipe, que se casa, que era como un cuento de hadas” compartió, y analizó la conexión con su nombre: Diana, Dayanara. “Hay una similitud, siempre me lo han dicho, pero yo creo que tenemos personalidades bastantes similares”.

Además de imágenes, la exhibición cuenta con varios sombreros que pertenecieron a la filántropa. También, el visitante podrá tomarse fotos en las estaciones que recrean famosas estampas de la ciudad de Londres, como el Palacio de Buckingham, las emblemáticas cabinas telefónicas y con maniquíes que simulan los soldados de la Guardia Real Inglesa, entre otros.

José “Pompi” Vallejo, productor de Mr and Mrs Entertainment, manifestó su complacencia en contar con la voz de la también modelo para el proyecto. “Llevamos como un año y pico viajando y viendo diferentes proyectos alrededor del mundo. Pensamos que todo es en inglés, ¿cómo hacemos para traerlo a Puerto Rico? Pensamos en hacerlo en español, y mi esposa Shirley (Rodríguez) me dice, en New York, ‘Pompi, no puede ser cualquier persona, y pienso que debe ser Dayanara Torres”, mencionó con orgullo. “Inmediatamente, Dayanara aceptó en hacer esto y estoy muy contento que ya haya podido hacer esta experiencia en español”.

Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan, expresó que “seguiremos apoyando exhibiciones en Puerto Rico que son únicas en entretenimiento”.