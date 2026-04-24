El productor de radio y televisión Alfred D. Herger sufrió un percance de salud esta tarde, por lo que tuvo ser trasladado a un hospital del área metropolitana para ser estabilizado.

Su hija Grace Marie Herger, quien junto a su esposo Julio Badillo están al cuidado del también psicólogo clínico, informó la situación de salud por la que atraviesa su padre.

“Papi tiene fibrilación auricular crónica, un trastorno del ritmo del corazón. Hace una semana y media se puso malo y mi esposo y yo salimos corriendo a emergencia; ha estado entrando y saliendo del hospital”, reveló Grace Marie.

“Hoy estaba yo sola con él, conduciendo, y le comenzaron los mismos síntomas, y me fui directo al hospital. Está delicadito el corazón de un gran hombre que ha tenido que vivir mucho dolor. Espero sacarlo adelante, ya tiene 83 años”, añadió.

Grace Marie lamentó la sitiuación por la que pasa su padre, quien siempre ha estado presente en cada momento de su vida.

“Siempre digo que una madre y un padre son insustituibles, son los que te aman incondicionalmente aunque a veces no los entendamos. Mi papá ha sido excepcional padre y eso es lo que cuenta, lo amo”, manifestó compungida.