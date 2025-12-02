La cantante de música cristiana Nimsy López sufrió un fuerte quebranto de salud que la mantiene hospitalizada en Centro Médico, informó este martes su esposo, el evangelista Micky Mulero.

Mulero acudió a las redes sociales para hablar sobre la situación, que aún no tiene diagnóstico. Entre lágrimas, describió el proceso como “difícil de digerir”.

Todo comenzó la semana pasada, antes de un viaje a la ciudad de Milwaukee, compromiso que no pudieron completar debido a un intenso dolor que López presentó en el brazo izquierdo.

El brazo se hinchó por completo. “Como dice el puertorriqueño: se arrastraba del dolor”, comentó Mulero.

“Los médicos estuvieron haciendo muchos laboratorios, pensaban que se había dislocado el hombro, y fue un proceso duro, hubo que medicarla”, explicó. El dolor también se reflejó en el hombro y el cuello.

El panorama se complicó el sábado pasado, cuando López perdió la visión en su ojo izquierdo tras asistir a la boda de un sobrino.

“Fue desesperante, porque ella de momento, estábamos en la boda de nuestro sobrino, estuvimos disfrutando en familia, tenía la molestia en el brazo y demás, pero ya estaba mejor, y el sábado cuando salimos de allí comenzó a ver borroso hasta que perdió la visión del ojo”, detalló Mulero.

“Ahora mismo no está viendo nada por su ojo. Fuimos a los doctores, inmediatamente la refirieron a los especialistas en el Centro Médico”, indicó.

“Le están haciendo todo tipo de evaluación, en su cerebro, en la parte del ojo, MRI (resonancia magnética), de todo de lo que se puedan imaginar. Le van a hacer un asunto espinal también”, dijo.

Dentro del cuadro clínico, Mulero afirmó que López se encuentra estable. También agradeció el apoyo y pidió oraciones por la recuperación de su esposa, confiando en que todo saldrá bien.

López, conocida por su gran poder vocal, es una destacada cantante de música cristiana, con éxitos como Proceso, A prueba de todo y No estás solo.