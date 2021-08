Tras una pausa en su carrera por la pandemia del COVID 19, la veterana cantante Ida Claudio, regresa al escenario con su concierto” Recuerdos del ayer”, este sábado a las 7:30 pm, en el restaurante Musas & Eventos en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Estoy encantada con esta presentación, esto ha sido muy positivo, tan pronto salió la promoción me empezaron a llamar los amigos para decirme que me quieren ver. Ellos se preocupan cuando me dejan de ver y más ahora con la pandemia”, manifestó.

Claudio junto al maestro del piano, Cuqui Rodríguez, quien la estará acompañando, seleccionó un repertorio de temas que datan desde sus comienzos en la música, de compositores del patio y del extranjero.

“De Sylvia Rexach voy a interpretar los temas “Di corazón” y “Yo era una flor”; “Nuestro juramento”, de Benito de Jesús; “Tu y mi canción”, composición de Puchi Balseiro; y “Soñando con Puerto Rico”. Con esta última canción me identifico mucho porque Bobby Capó me la cantó en Nueva York acabada de componer; eso fue una cosa preciosa. Después la estrenó en el cumpleaños de Rafael Quiñones Vidal, y yo la grabé”, recordó Claudio.

Claudio Ileva a flor de piel el recuerdo de su comienzo en la música, sobre todo aquella pesita voladora de graduación que le entregó Don Rafael Quiñones Vidal, en su desaparecido programa Tribuna del Arte.

“Además de la pesetita voladora, me dio la oportunidad de participar en un segmento de 15 minutos de su programa radial, donde cantaba y declamaba poesia”.

Se inició en la música a los 14 años edad, con Héctor Almodóvar en la Revista Sabatina Televisada. Después, hizo el Show Coca-Cola con el maestro Jose Raúl Ramírez, donde fue figura estelar junto a reconocidos artistas.

“Estuve muchos años en la televisión, los miércoles en la noche, con el cuarteto Los Hispanos y Tito Lara, hacía dúo con ellos. Eran unos espectáculos muy bonitos, la gente todavía los recuerda”, sostuvo.

Ida Claudio lamentó la falta de taller para los cantantes de música romántica.

“La música de cuerdas en estos momentos no tiene mucho espacio, el reggaeton está acaparando todo, por eso hay que aprovechar estos talleres que se nos presentan. Para mantenerme activa pertenezco a un grupo de bohemios, “Club uva”, unión de viejos andariegos, presidido por Jorge Cancel, padre. Cocinamos, cantamos y viajamos, ya hemos ido a Egipto, Argentina y Chile”, concluyó.

Para reservaciones a la presentación de Ida Claudio, se pueden comunicar al (787) 466-4607.