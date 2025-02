La Clínica Delgado, ubicada en Lima, Perú, volvió a pronunciarse tras la filtración de datos privados de la cantante Shakira. La colombiana fue hospitalizada allí cuando tuvo dolencias que le impidieron desarrollar uno de los conciertos de su gira.

La barranquillera, de 48 años, estaba en Perú como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Había programado dos conciertos en el Estadio Nacional, con una capacidad para más de 40,000 personas.

Sin embargo, debió cancelar el show del 16 de febrero. “Lamento informales que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, comentó.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, dijo en su momento.

Indentificaron a trabajadores acusados de filtrar historia clínica de Shakira

“EI incidente ocurrido, en el que se filtró información confidencial de uno de nuestros pacientes, no representa en absoluto la ética profesional que rige nuestra institución”, dijo la institución.

Tras ingresar al servicio de urgencias, en internet circuló información sobre la atención médica brindada a la cantante de Loba y Antología.

“Siempre hemos actuado con el máximo respeto por nuestros pacientes, su privacidad y cumpliendo con el marco normativo existente. EI incidente ocurrido, en el que se filtró información confidencial de uno de nuestros pacientes, no representa en absoluto la ética profesional que rige nuestra institución”, señaló en un comunicado.

Según explicó, emprendió de inmediato las indagaciones internas sobre los hechos: “A la fecha ya hemos identificado e iniciado el proceso sancionador contra las personas con responsabilidad comprobada en este grave incumplimiento ético de nuestro código de conducta y de las normas que regulan el tratamiento de datos personales“.

En paralelo, la institución médica dijo que revisará sus procedimientos para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

“Reiteramos nuestro firme rechazo a cualquier filtración de información privada y renovamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo nuestros protocoles”, sentenció.

La multa que podrían imponer por filtrar historia clínica de Shakira

Es derecho de todo usuario de los servicios de salud, ser atendido con pleno respeto de su dignidad e intimidad.

La Superintendencia Nacional de Salud de Perú (Susalud) informó que realizó una intervención de oficio en el centro médico “para recabar la información correspondiente a las imágenes propaladas en redes sociales de la historia clínica de la artista colombiana Shakira”.

La Clínica Delgado señaló que le suministro a Susalud los datos que ha recopilado tras sus investigaciones internas y se mostró presta a seguir colaborando con las autoridades.

“Susalud enfatiza que es derecho de todo usuario de los servicios de salud, ser atendido con pleno respeto de su dignidad e intimidad, con la garantía de confidencialidad y protección de los datos referidos a su atención. No se deben difundir datos sobre su diagnóstico, tratamiento, fotografías o videos”, dijo.

Por tal motivo, Susalud recordó que, de ratificarse la vulneración de los datos médicos de la artista, se puede imponer una multa de más de 1.6 millones de soles (alrededor de 433,000 dólares o 1,800 millones de pesos colombianos).