El músico brasileño conocido como Harry O Bruxo informó en sus redes sociales que cambiará su nombre artístico a O Bruxo. El anuncio lo realizó el pasado miércoles 7 de enero.

O Bruxo afirmó que la modificación artística la realizará para no meterse en problemas legales luego de que Warner Bros. le enviara una notificación. La compañía, dueña de los derechos de Harry Potter, se habría molestado de que el cantante estuviera imitando al personaje sin una licencia válida.

Harry O Bruxo, también conocido como Harry el Mago, se hizo viral luego de que apareciera en un video popular de redes sociales en octubre del año pasado.

En la grabación el hombre se mostró bailando música arrocha brasileña al ritmo de “Hollywood Do Samba” en un bar. El video tuvo millones de reproducciones y fue comentado por miles de cibernautas que admiraron su talento para la danza.

Lo que más llamó la atención fue el parecido del joven al mago Harry Potter de la franquicia que lleva el mismo nombre y que fue interpretado por Daniel Radcliffe. Por esta razón, el artista decidió utilizar el apodo de “Harry” en el mundo del espectáculo.

Algunas de sus canciones más populares son “Brega de Bruxo”, con más de un millón de reproducciones en TikTok, y “Sorry, sou rei”, “Estape emocional”, “Cronômetro” y “Um centímetro”.

En la plataforma de streaming Spotify, tiene más de 490 mil oyentes al mes. En su cuenta de Instagram, @Bruxocantor, reúne 993 mil seguidores que lo han apoyado con su decisión de cambiar su nombre.

El nombre real de Harry O Bruxo es Enzo y, antes de hacerse viral por su parecido a Harry Potter, utilizaba el nombre artístico Enzo da Pegada X. Durante toda su carrera se ha dedicado a la música arrocha, un subgénero brasileño originario de Bahía que mezcla ritmos electrónicos con tonos populares.

El cambio de nombre

El miércoles 7 de enero, O Bruxo publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se refirió a la polémica con la empresa Warner Bros. Discovery.

“A partir de hoy, nuestro nombre no será más Harry O Bruxo. Será solo O Bruxo. Warner Bros., que es una empresa respetada y que yo respeto mucho, entró en contacto con nuestra asesoría de marcas y patentes y explicó que no podíamos estar haciendo uso de ese nombre”, explicó.

El artista aseguró que, tras la notificación, decidió cambiarse el nombre para evitar tener líos legales y para respetar el legado de la franquicia.

“Gente, yo no soy Harry Potter. Pero por respeto a esa marca maravillosa y a toda esa trayectoria maravillosa de Harry, estoy quitando el nombre ‘Harry’ de las redes sociales. Va a quedar solo ‘O Bruxo’. Espero que ustedes lo entiendan”, añadió.

Varios seguidores del cantante se sorprendieron al conocer la notificación de la empresa de entretenimiento. Warner Bros. compró la franquicia de Harry Potter de su autora, J.K. Rowling, en 1999.