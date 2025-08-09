Durante una visita a Estambul, Turquía, Jennifer López enfrentó una situación inesperada al intentar ingresar a una tienda de lujo.

La cantante y actriz de 56 años fue rechazada por un guardia de seguridad en la tienda Chanel, ubicada en el centro comercial Istinye Park.

El hecho ocurrió el lunes 4 de agosto. Según el medio británico Daily Mail, el guardia no reconoció a la artista y le informó que la tienda estaba llena, por lo que no le permitió el acceso.

López respondió con calma y sin mostrar molestia, expresó que no había problema y se dirigió a otros locales de alta gama, donde continuó su jornada de compras.

La artista visitó boutiques como Celine y Beymen, donde permaneció durante unas tres horas y realizó adquisiciones por miles de dólares.

Más tarde, la tienda Chanel intentó enmendar el error. Al percatarse de la situación, extendió una invitación para que la artista regresara. No obstante, Jennifer declinó la propuesta.

La artista se encuentra actualmente en medio de su gira internacional Up All Night Live 2025.

Antes de llegar a Estambul, visitó ciudades como Abu Dabi, Sharm El Sheij, Kazajistán y Ereván.

En sus redes sociales, celebró el concierto en Turquía con un mensaje dedicado al público local.