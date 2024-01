Natalia Améstica, ex mánager de Tirone González, cantante de rap venezolano más conocido como Canserbero, cambió la versión de los hechos, luego de haber reconocido el crimen hace algunas semanas. Améstica envió una carta a sus abogados chilenos, documento en el que relató lo que supuestamente habría ocurrido, asegurando además que su confesión previa habría sido forzada. En detalle, de acuerdo a lo señalado por La Tercera, la ex mánager informó que todo ocurrió en su hogar. “Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal pero no lograba entender qué sucedía. Hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, partió escribiendo.

TREMENDO! La ex manager de Canserbero acaba de confesar en video que fue ella la que asesinó al rapero y a su amigo Carlos drogandolos y luego apuñalandolos. Luego le pidió ayuda a su hno quien junto con unos amigos agentes del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia… pic.twitter.com/iIkNtdck9G — Físico Impuro (@FisicoImpuro) December 26, 2023

Añadiendo que luego de eso tanto Natalia como Carlos Molner, conocido como Stoperro, se fueron a dormir, mientras que Canserbero se habría quedado viendo una película. “Pasadas las 4 o 5 de la mañana escuchamos golpes en la puerta, de esos que por poco la tumban, con una voz gruesa llamando a Stoperro, pegando más fuerte la puerta. (...) Lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes. (...) Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano, fue cuando empecé a llamar al 911. Después escuché unos vidrios romperse”, añadió la chilena venezolana, quien tras los supuestos golpes y ruidos solicitó ayuda a los vecinos de su edificio.

“Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta, me abre la puerta y yo le gritaba: ‘Atacaron a Carlos’. La señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada: ‘Mi niña, se lanzó alguien’. Yo no entendía nada, hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Canserbero en el piso”, añadió.

“Mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto. Tomé a mi perro en brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”, sostuvo. A lo anterior se refirieron los abogados Ciro Colombara y Jenifer Alfaro, quienes manifestaron que “sin perjuicio de que los hermanos Améstica son inocentes del delito de que se les acusa, como ciudadanos chilenos esperamos que el Estado defienda sus derechos frente a una investigación penal en que se está violando gravemente el debido proceso y su derecho a defensa en Venezuela”.

Ocurrida en enero del 2015, la muerte de Canserbero fue tipificada como un delito por la fiscalía venezolana. Sin embargo, recientemente el caso fue reabierto y tipificado como asesinato, luego que se exhumara el cuerpo y se le practicara una nueva autopsia que determinó que las lesiones que presentaba el cadáver no coincidían con las de un suicidio.

Los hechos ocurrieron en el hogar de, Carlos Molner, productor de Canserbero y esposo de Améstica, quien fue asesinado de una puñalada en esos mismos hechos. En diciembre pasado, Améstica y su hermano Guillermo Améstica, confesaron su participación en los crímenes.