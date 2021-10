Momentos de un poco de tensión se vivieron este pasado domingo en la gala del reality “Así se baila”, que transmite Telemundo, cuando David Chocarro y su esposa Carolina Laursen se lanzaron en contra del jurado y específicamente, la puertorriqueña Adamari López que es una de las juezas, se llevó su agüita.

“Esta semana la verdad que llevamos el cuerpo a un límite. No vamos a justificar nada, todos están cansados. Cuando nos pusieron de primeras en la lista de la noche para abrir sabíamos que nos iba a pasar algo parecido. Seguramente tuvimos muchos errores, lo tengo clarísimo –es una coreo que nos cuesta mucho–, pero también sabemos que los primeros son los que reciben palos, después el jurado va entrando en calor, se pone cariñoso”, dijo Chocarro en tono molesto.

“Hoy no, hoy es un día diferente”, le dijo contundentemente Adamari.

Sin embargo, para agregar un poco más de tensión al momento, la esposa de Chocarro le echó mas leña al fuego y se lanzó contra la puertorriqueña.

“Igual Ada me da palos a mí en todas, no importa el orden que estemos”, soltó.

Mientras eran observados seriamente por los jueces compuesto por Christian de la Fuente, Mariana, Seoane y Adamari López, Chocarro siguió alegando un supuetso patrón de críticas negativas hacia ellos.

“Este patrón se repitió todas las galas, las mejores parejas bajo la mirada del jurado fueron las últimas y repasen los videos, yo los invito, entonces el venir de primero te pone más nervioso todavía y con una coreografía que tampoco nos sentíamos muy a gusto. Nosotros no elegimos las coreografías, entonces sabiendo que tenemos que competir por 20 mil dólares acceder a competir con esta coreo era bueno ‘vamos a ponerle onda y a pasarla bien’ porque sabemos que no estamos en condiciones de competir con el nivel al que se está llegando. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo, obvio que esperan más, no pudimos dar más porque creo que la coreo no daba para más”, agregó.

Luego se ese momento no tan agradable, Adamari López pudo hablar al respecto en el programa “Un Nuevo Día”, el cual es una de las conductoras.

“Todos dijimos cosas bonitas. Mariana le echó flores a ambos, después me tocó a mí y le dije que me había gustado, pero que quería obviamente más dentro de lo que sabemos que ellos pueden dar en la competencia de baile. Hemos visto un crecimiento. Los hemos escogido como parte de los favoritos, de estas 6 galas en 2 oportunidades en un muy buen lugar. Ayer le corregimos un poco de brazos, postura, posición de los pies, pero parece ser que están muy cansados o están a disgusto”, especifió López.