( The Associated Press )

Con su álbum ‘Mañana Será Bonito’, la cantante colombiana Karol G logró hacer historia, pues su disco no solo acumula millones de reproducciones, si no que también realizó una exitosa gira de estadios alrededor del mundo. Incluso, logró presentarse cuatro veces seguidas en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España.

A pesar de su éxito, la ‘Bichota’ ha recibido diferentes criticas, una de las más recientes fue realizada por un periodista español, a quien no le pareció bueno que la paisa se presentará cuatro noches en el Estadio Santiago Bernabéu.

Así critican algunos medios en España los conciertos de Karol G:



“Pues, mira, si esta petarda llena cuatro bernabeús y los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse”. Antonio Naranjo. pic.twitter.com/Z7tr5kNbMb — Dulce María Ramos 🇮🇨🇻🇪 (@DulceMRamosR) July 24, 2024

En el programa ‘En boca de todos’ de España, los presentadores debatieron sobre los conciertos de la Colombiana. En ese momento, Patricia Cerezo comentó que tuvo la oportunidad de asistir a uno de sus shows.

“Estuve el sábado, en el primer concierto de los cuatro. La verdad, tengo que decir que fue espectacular. Estaba la gente entregadísima, todos de rosa... yo no soy tan fan. Me gusta y no quería perderme el espectáculo. Desde luego que merece la pena”, comentó.

La conversación adquirió un tono sarcástico cuando Antonio Naranjo respondió: “Estoy como loco, a ver si me quedan entradas”. A lo que sus compañeros le insistieron: “No te cierres, que yo te veo perreando muy bien”.

A Naranjo no le pareció este comentario y comparó a Karol G con algunas bandas legendarias de hard rock como la británica-australiana ACDC.

“A mí me llevas a ver los ACDC a Sevilla, no a esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas […] Pues, mira, si esta petarda llena el Bernabéu y los Rolling no, la humanidad merece extinguirse”.

Este clip se volvió bastante viral en las redes sociales y varios fans criticaron al español por sus comentarios. “No juzgar si no conoce, ella no deja de ser “petarda” para gustarle a la gente. Su mensaje de respeto por ella misma, valor y amor propio supera cualquier cosa”; “Muy fuera de lugar ese comentario. No había ninguna necesidad de ofender”; “Esta “petarda” llena estadios y usted esta en un programa de chismes. Ella icónica y usted irrelevante”, son algunos de los comentarios más destacados.